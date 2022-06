Fabulista: los mejores productos con péptidos para rejuvenecer tu tez Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía ¿Conoces los beneficios de este ingrediente transformativo? Aquí los mejores productos que lo contienen en su fórmula. Empezar galería Suero único peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía Los péptidos son claves para incentivar la producción natural del colágeno en nuestra piel. Al aplicar sueros como este en nuestro cutis, empiezan a reducir las líneas y arrugas. Peptide Booster, de Paula's Choice. $53. Sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Última innovación peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía La esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, acaba de lanzar su propia línea de productos del cuidado de la piel y todos incluyen este ingrediente para prevenir la perdida de volumen en el rostro. Peptide glazing fluid, de Rhode. $29. Rhodeskin.com 2 de 8 Ver Todo Top pick peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía Este hidratante poderoso reafirma e hidrata la piel mientras duermes y además de péptidos eficaces, también contiene ácido glicólico y vitamina E. Esta semana, gana nuestro sello Top Pick. Age Reverse Night Lift, de Exuviance. $86. Dermstore.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rostro radiante peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía Junto con vitamina C, los péptidos te ayudarán prevenir piel opaca y reseca. Regenerist Vitamin C + Peptide 24 Face Moisturizer, de Olay. $32.99. target.com 4 de 8 Ver Todo Hidratación milagrosa peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía Con péptidos, ácido hialurónico y manteca de karité, este hidratante es perfecto para las pieles sensibles y los días fríos. Barrier+ Triple Lipid-Peptide Face Cream, de Skinfix. $52. Sephora.com 5 de 8 Ver Todo Ingredientes clean peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía Combina los beneficios restaurativos de los péptidos con el poder hidratante natural del cactus con este suero vegano. Triple Peptide + Cactus Hydrating + Firming Oasis Serum, de Youth To The People. $54. Sephora.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cabello de ensueño peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía ¡Los péptidos también pueden ayudar darle fuerza a tu melena! Prueba esta opción que estimulará tu cuero cabelludo. Multi-Peptide Serum for Hair Density, de The Ordinary. $17.90. sephora.com 7 de 8 Ver Todo Protección total peptidos, cuidado de piel Credit: Cortesía También son un ingrediente excelente en los bloqueadores solares para darle otro nivel de protección a tu piel. Glowscreen SPF 40, de Supergoop. $36. Dermstore.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

