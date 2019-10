Pensé que tendría que raparme la cabeza hasta que empecé a usar estos productos

En los últimos dos años, el pelo rubio o platinado se ha puesto más de moda que nunca y son muchas las famosas que han decidido unirse al club de las rubias. Así como ellas, muchas de nosotras también decidimos dejar la melena oscura en el pasado y nos aclaramos el pelo, sin medir las consecuencias. Pero ¿qué importa si luce fabuloso? Eso es lo que me digo a diario. Y es que desde que empecé el proceso de aclararme el pelo -poniéndome tintes y aclarantes- he tenido que ir pasando por varios procesos que no le han hecho nada bien. Tenía el pelo negro y la verdad es que el proceso de volverme rubia no ha sido fácil. Por suerte y después de probar varios productos que me recomendaron, encontré un dúo de champú y acondicionador que literalmente me salvaron la vida.

Hablo del champú No. 4 Bond Maintenance y el acondicionador No. 5 Bond Maintenance, ambos de Olaplex. La verdad es que había escuchado hablar de estos productos pero no los había usado hasta que un estilista me los recomendó. Él me aseguró que vería la diferencia desde la primera vez que los usara y honestamente no le creí, pero de todas maneras decidí probarlos. ¡Wow! No podía creer el cambio que vi en mi pelo la primera vez que los usé.

Image zoom Cortesía

Image zoom Cortesía

Mi cabello, que hacía meses estaba opaco, sin vida y visiblemente maltratado, se veía más brilloso, con más cuerpo y estaba mucho más manejable. Ambos productos están formulados para restaurar el pelo superdañado y maltratado por los tintes.

Les prometo que estos productos son una maravilla y al parecer no solo yo pienso eso. Y es que ambos están en la lista de los productos más vendidos en Sephora. Ahora no puedo vivir sin ellos.

Cada producto cuesta $28 y lo puedes encontrar en las tiendas de Sephora o en Sephora.com.