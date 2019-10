Si te preocupan las arrugas y manchas alrededor de los ojos esto es lo que necesitas By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Deshincha Image zoom Cortesía de la marca Reduce la hinchazón y las ojeras con extracto de células madre de manzana suiza, escualeno. Squalane + Peptide Eye Gel, de Biossance. $54. sephora.com Advertisement Advertisement Renueva Image zoom Una dosis reafirmante con bakuchiol, la alternativa natural al retinol. Renewal Firming Eye Cream, de Burt’s Bees. $19,99. target.com Verás las estrellas Image zoom Cortesía de la marca Ayudan a proteger la barrera protectora de la piel de esta zona y que penetren mejor los activos botanicos con los que están formulados. ¡Además son una monada! Bliss Eye Got This Holographic Foil Eye Mask, de Bliss. $3,99. target.com Advertisement ¡Despierta! Image zoom Cortesía de la marca Estas divertidas mascarillas para los ojos calman y refrescan al contacto transformando los ojos cansados con un efecto “I woke up like this”. RE9 Advanced Prepwork Gel Eye Masks, de Arbonne. $50. arbonne.com Revitaliza Image zoom Cortesía de la marca Estrenando nuevo packaging, la crema para contorno de ojos de la facialista Joanna Vargas ayuda a estimular el colágeno, hidratar y darle a tus ojos una sensación de estar más despierta ideal para un martes otoñal. Revitalizing eye cream, de Joanna Vargas. $75. shop.joannavargas.com Ilumina Image zoom Cortesía de la marca Parches iluminadores a base de plata coloidal y colágeno. Bright Eyes Collagen-Infused Brightening Colloidal Silver Eye Masks, de Beauty Bio. $40. beautybio.com Advertisement Advertisement Advertisement Brilla Image zoom La crema revitalizante de Kylie Jenner contiene cafeína, té verde y extracto de granada para ayudar a iluminar tus ojos de dentrohacia fuera a base de antioxidantes. $20. kylieskin.com Refresca Image zoom Cortesía de la marca Además de su efecto frío, este stick promete reducir hinchazón, ojeras y hasta arruguitas finas. Eye Duty Triple Remedy: Brighten, Depuff and Smooth, de First Aid Beauty. $36. sephora.com Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

