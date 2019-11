Si tienes eccema tienes que probar esta línea corporal Una colección a prueba de rojeces para las pieles más sensibles y hasta de los más pequeñines. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sabías que más de 30 millones de personas en EEUU tienen eccema? Esta afección cutánea que puede producir irritación, sequedad extrema y descamación en la piel, es especialmente común en bebés y niños, pero son muchos los adultos que la padecen. Si tú eres uno de ellos o tienes hijos con piel sensible esto te interesa. Honest, la marca de belleza que creó la actriz Jessica Alba y que se centra en ingredientes naturales y fórmulas super suaves aptas para los más pequeños, ha lanzado una colección de tres productos especialmente diseñados para la piel con eccema con los que puedes estar a salvo de rojeces, sequedad e irritación desde la ducha a cada paso de tu rutina de cuidados de la piel del cuerpo. Image zoom Bálsamo The Honest Company Eczema Soothing Therapy Balm, de honest. target.com El ingrediente estrella de la colección es la avena coloidal, que desde hace décadas es posiblemente el ingrediente más recomendado para este tipo de piel por su acción antiinflamatoria. Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los que tienen eccema saben que la ducha es un momento clave en la rutina del cuidado de su piel y deberían mantenerse alejados de productos con perfumes y alcohol o ingredientes astringentes, es decir, que tienden a secar. Además de los ingredientes de tus productos de belleza, es importante recordar el consejo de los dermatólogos que, tanto en niños como en adultos, siempre recomiendan darse duchas con agua tibia, no caliente, y de un máximo de 5 minutos para no comprometer la barrera protectora de tu piel. Advertisement

Close Share options

Close View image Si tienes eccema tienes que probar esta línea corporal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.