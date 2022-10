Este set de productos ha sido la salvación para mi cabello seco y quebradizo Por meses mi cabello había estado sueprseco y débil hasta que empecé a usar estos increíbles productos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al igual que para la mayoría de las latinas, para mí, el pelo siempre ha sido muy importante y por eso siempre lo he cuidado muchísimo. Tener una cabellera sedosa y con mucho brillo siempre ha sido mi meta, pero tengo que admitir que también me gusta teñirme el cabello y el constante uso de aclarantes y peróxidos lo habían dejado reseco y débil, y sobre todo quebradizo. Por eso empecé a usar varios tratamientos caseros que me ayudaron un poco pero no lo suficiente. Por suerte, encontré un set de productos que me está dando increíbles resultados. Si bien usé varios productos, tengo que admitir que el pelo se empezó a restaurar por completo cuando empecé a usar este dúo de productos. Hablo del Moisturizing B5 Shampoo + Conditioner, de R+Co. Este set de productos está compuesto con increíbles ingredientes como Vitamina B5 que penetra profundamente en la hebra del cabello y la hidrata, al igual que glicerina que ayuda al cabello a mantener la hidratación, y extracto de ortiga que hidrata el cuero cabelludo y el pelo, y ayuda a que fortalezca y no se rompa. Este dúo es perfecto para el cabello seco y maltratado por los agresores del ambiente y los tintes. A mi me ha dado increíbles resultados, en especial porque lo estoy usando dos o tres veces a la semana. Mi cabello está más sedoso, superhidratado y lo siento mucho más fuerte. Incluso hasta me ha crecido. Estoy realmente fascinada. El Moisturizing B5 Shampoo cuesta y el Moisturizing B5 Conditioner, de R+Co cuestan $34 cada uno y lo puedes obtener en randco.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Champu R+Co Credit: Cortesía Conditioner R+Co Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este set de productos ha sido la salvación para mi cabello seco y quebradizo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.