El dúo de productos que salvó mi cabello después casi perderlo por culpa de los tintes La marca le ha puesto a estos productos la misma tecnología que usan en los salones Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que ahora más que nunca, el pelo rubio o platinado se ha puesto de moda y son muchas las famosas que han decidido unirse al club de las rubias. Así como ellas, muchas de nosotras también decidimos dejar la melena oscura en el pasado y nos aclaramos el pelo, sin medir las consecuencias. Pero ¿qué importa si luce fabuloso? Eso es lo que me digo a diario. Y es que desde que empecé el proceso de aclararme el pelo -poniéndome tintes y descolorantes- he tenido que ir pasando por varios procesos que no le han hecho nada bien. La verdad es que el proceso de volverme rubia no ha sido fácil. Por suerte y después de probar varios productos que me recomendaron, encontré un dúo de acondicionadores profundos que literalmente me salvaron la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de los tratamientos N. 0 Intensive Bond Building Hair y N.3 Hair Perfector, ambos de Olaplex. El uso semanal de estos dos productos le ha dado un cambio a mi cabello que ni yo ni mi peluquera lo podemos creer. Y es que la tecnología de los productos de la marca es única y el mejor para obtener el mejor pelo de tu vida. Por eso, son favoritos de celebridades como Taylor Swift, Kim Kardashian y Jennifer Lawrence. El N.0 es un tratamiento intenso que prepara el cabello para que absorba los demás productos que te vas a aplicar. Además, ayuda a fortalecerlo y a proteger su integridad, sobretodo a reparar los daños causados por los procesos químicos y los factores ambientales. Por su parte el N.3, que también tiene la tecnología de los productos profesionales que se usan en el salón, está formulado para arreglar el cabello dañado, fortalecerlo y mejorar su textura. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Si bien se pueden usar por separado, el verdadero poder de estos productos está en usarlos juntos y eso es lo que yo he estado haciendo desde hace varias semanas. La verdad mi pelo ha dado un cambió increíble. Lo veo más saludable, fuerte y brilloso. Incluso siento que me ha salido mucho más pelo. Estoy fascinada con los resultados que he obtenido en poco tiempo. Creo que nunca lo había tenido tan fuerte y saludable.

