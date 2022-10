10 productos de maquillaje para llevar tu look de Halloween al siguiente nivel Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belleza maquillaje Halloween Credit: Elizabeth Fernandez/ Getty Images ¿Ya has decidido tu disfraz para el próximo Halloween? Bruja, vampiresa, zombie... sea cual sea, el maquillaje es una parte esencial para triunfar en la noche más terrorífica del año. Con esta selección de productos ¡quedarás de muerte! Empezar galería Set encantado Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Nos ha maravillado esta colección de brochas inspiradas en la energía mística que nos recuerda a las herramientas de las brujas mitológicas. Con este set tendrás todo lo necesario para dejar tus ojos perfectos como por arte de magia. Enchanted Entrancing Eye Makeup Brush Kit, de Real Techniques. $19.99. ulta.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sed de sangre Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Durante el mes de octubre, la marca regalará la colección completa Love Sucks, inspirada por The Vampire Diaries, a los que compartan en Instagram y TikTok una prueba de que han donado sangre con la etiqueta #BloodForBeauty. Entre los productos encontramos este delineador que puedes usarlo en cualquier parte del rostro para crear looks terroríficos. Delineador The Vampire Diaries Love Sucks, en rojo, de Lottie London. $6.39. walmart.com 2 de 10 Ver Todo Mirada extraterrestre Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Sombras con mucho pigmento y sobre todo mucho brillo. En esta paleta encontrarás 10 tonos, para llevar en solitario o combinados, para crear looks de otro planeta. Paleta Glitter Vibes, de Hard Candy. $25.99. walmart.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Manicura embrujada Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía En solo unos minutos dale el toque final a tu look de Halloween con esta uñas decoradas con murciélagos, brujas, telas de araña... que además ¡brillan en la oscuridad! Uñas postizas, en Witchful Thinking, de imPRESS. $7.20. impressmanicure.com 4 de 10 Ver Todo Libertad creativa Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía En ojos, mejillas, cejas, labios... puedes usar este lápiz, disponible en 39 tonos, en cualquier parte del rostro y su formato lápiz te permite crear con detalle lo que te propongas. Con un pigmento intenso y acabado mate, se desliza suavemente y se funde sobre la piel. Artist Color Pencil: Eye, Lip & Brow Pencil, en Absolute Emerald, de Make Up For Ever. $22. sephora.com 5 de 10 Ver Todo Toque dramático Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Tus pestañas favoritas en su versión más festiva. Un diseño voluminoso y con brillos que harán destacar tu mirada entre la multitud. Pestañas Naughty Goul, en Fiona, de Kiss. $4.80. kissusa.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Besos mágicos Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Unos labios intensos no solo arrancarán suspiros en la noche de Halloween, sino que es un tono ideal para la temporada otoñal. Inspirado en la piedra preciosa amatista, este labial líquido dura hasta 16 horas y contiene ingredientes que cuidan tu piel. Pintalabios ColorStay Satin Ink Crown Jewels, en Royal Amethyst, de Revlon. $8.77. walmart.com 7 de 10 Ver Todo Cabello divertido Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Si buscas impactar con tu look, nada mejor que cambiar tu cabello. Este tinte metálico está disponible en 11 colores diferentes, aunque este verde nos recuerda a la melena de una bruja moderna y cool. Tinte Metallics Permanent Hair Color, de Schwarzkopf göt2b. $10.97.walmart.com 8 de 10 Ver Todo Detalles temporales Belleza maquillaje Halloween Credit: Cortesía Si no quieres ser tan radical y teñir tu cabello de manera definitiva, este spray usa pigmentos puros para cubrir tu pelo sin necesidad de decolorarlo y con un efecto temporal. Además, hay un montón de tonos de moda para elegir. Colorist Spray 1-Day Hair Color, de L'Oréal Paris. $8.50. amazon.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Truco final productos belleza halloween Después de un largo día con un maquillaje abundante, tu piel necesita una limpieza a fondo. Este bálsamo ligero elimina cualquier tipo de impureza y este año, hay una edición limitada decorada por la artista mexicana Melissa Zúñiga. Bálsamo desmaquillante Take the Day Off edición limitada Día de los Muertos, de Clinique. $36. clinique.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

