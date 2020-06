Estos productos a prueba de agua te harán lucir regia todo el verano Esto es lo que necesitas para tener un maquillaje a prueba de todo Yolaine Díaz and Porand Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para las amantes del maquillaje el verano no es excusa para usarlo menos o para quizás salir sin nada. Al contrario, aprovechan las altas temperaturas para poner a prueba los productos que tienen en casa o quizás para empezar a probar nuevos lanzamientos que prometen permanecer intactos todo el día. Obviamente sabemos que no hay nada mejor que optar por productos a prueba de agua para que así el maquillaje dure todo el día. Incluso si eres de las que usas un maquillaje fabuloso para ir a la playa. Es por eso que los productos resistentes al agua y al sudor son un must para esta temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por suerte existen muchos productos hechos especialmente para que permanezcan intactos todo el día, incluso hasta cuando nos exponemos a las altas temperaturas del verano. Ahora bien, debemos tener en cuenta que no todos hacen lo que prometen y por quisimos buscar algunos de los mejores. A continuación, te mostramos algunas de las mejores opciones existentes en el mercado. Recuerda, el verano ya está a la vuelta de la esquina y aunque todavía debemos respetar el distanciamiento social, eso no quiere decir que en algunas semanas podamos ir a la playa, tener un asado en el parque con amigos e incluso hasta irnos de viaje. Así es que seguro vamos a necesitar varios de estos productos. Image zoom Cortesía Always on Cream to Matte Lipstick, de Smashbox. $24. Smashbox.com. Image zoom Cortesía Breezy Cream Bronzer, de Tarte. $29. Tartecosmetics.com. Image zoom Cortesía Gel Eyeliner, de Kryolan. $12.95. Us.Kryolan.com. Image zoom Cortesía Final Seal Matte Makeup Sealer, de Ben Nye. $9. Makeupmania.com. Image zoom Cortesía H2O Proof Liquid Eyeliner, de Wet n' Wild. $2.99. Riteaid.com. Image zoom Cortesía Double Wear Stay-in-Place Makeup, de Estée Lauder. $43. Esteelauder.com. Image zoom Cortesía Diorshow Pump'N'Volume Waterproof Mascara, de Dior. $29.50. Sephora.com. Image zoom Cortesía Bye Bye Under Eye Concealer, de It Cosmetics. $27. Itcosmetics.com. Eso sí, por más a prueba de agua que sean los productos, es importante saber que sin importar que tan bueno y potente sea el producto, después de 8 o 10 horas vamos a ver algún deterioro. Pero es mejor llevar productos resistentes al clima que ponernos uno que a las pocas horas prácticamente se desaparezca.

Close Share options

Close View image Estos productos a prueba de agua te harán lucir regia todo el verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.