¡Es el Día Nacional de Apreciación de los Labios! Mima los tuyos con estas propuestas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día Nacional Labios productos belleza Credit: fizkes/iStock Con ellos sonreímos, besamos, los maquillamos, toqueteamos... y queremos que estén siempre perfectos. Cuida tus labios como se merecen con estos productos que exfolian, nutren, revitalizan y embellecen. Empezar galería Puesta a punto Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Este exfoliante con fino azúcar y aroma a galleta con notas de mandarina y vainilla elimina con suavidad las células muertas revelando unos labios suaves y sedosos. Su fórmula con aceites y vitaminas nutren y combaten la sequedad. Fabulips Sugar Lip Scrub & Polish, de Bliss. $15.99. walgreens.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dos en uno Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Por un lado el complejo Volulip de esta mascarilla reduce las líneas de expresión y hace que tus labios se vean más jugosos. Por otro lado, el complejo DuraQuench mantiene la hidratación y refuerza la barrera de protección natural de la piel, GrandePOUT Plumping Lip Mask, en Peach, de Grande Cosmetics. $23. grandecosmetics.com 2 de 8 Ver Todo Eco-friendly Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Este divertido bálsamo con cera de abeja y aceite de coco, no solo hidrata en profundidad, sino que una vez que se termina, se puede rellenar. Las recargas se presentan en una cápsula de pasta de trigo, totalmente biodegradable. Refillable Pineapple Lip Balm, de Rebels Refinery. $10 incluye piña con bálsamo en Fruit Punch y recarga a elegir entre fresa o vainilla. rebelsrefinery.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Fácil y efectivo Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Esos parches enriquecidos con ácido hialurónico y extracto de cereza son aptos para todo tipo de pieles y muy fáciles de usar. Dejan tus labios hidratados, suaves y carnosos. Plumping Hydrogel Lip Mask, de Que Bella. $2.99.target.com 4 de 8 Ver Todo Bloqueador solar Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Muchas. veces al protegernos del sol nos olvidamos de los labios, pero su delicada piel también sufre los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB. Este bálsamo con SPF 30 y rico en aceite de aguacate, les da un toque de color a la vez que los blinda del envejecimiento prematuro, manteniéndolos jóvenes e hidratados. Hydrating Sheer Lip Balm - SPF 30, en Dream, de MD Solar Sciences. $23. mdsolarsciences.com 5 de 8 Ver Todo Color protector Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Formulados con manteca de karité y otros ingredientes naturales como aceite de semilla de mango, vitamina E y C, este bálsamo labial es muy fácil de aplicar gracias a su formato crayón, y además de hidratar en profundidad, le da a los labios un color brillante y fresco. JuiceBalm Tinted Lip Balm, en Squeeze, de Tower 28. $16. tower28beauty.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Besos hidratados Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía Lucir labios pintados e hidratados no está reñido. Estos bálsamos con color, formulados con aceite de saúco, frutas y manteca de karité, sirve como tratamiento hidratante a la vez que aporta un color suave y cremoso. Tinted Lip Balm, en Soft Mauve, de Merle Norman. $23. merlenorman.com 7 de 8 Ver Todo Aliado nocturno Día Nacional Labios productos belleza Credit: Cortesía ¡La fórmula antienvejecimiento definitiva! Con aceite de jojoba y manteca de karité, esta mascarilla nocturna repara, hidrata y revitaliza la piel. Por el día puedes usarlo como bálsamo nutritivo. Sweet Lips Overnight Lip Mask & Balm, en Totally Coco, de Lottie London. $13.05. walmart.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

