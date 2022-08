Estos productos tienen hasta un 50% de descuento durante el evento 21 Days of Beauty de Ulta Desde perfumes hasta bases, hidratantes y labiales, tienes que ver todos los productos de bellezq que están en descuento durante el evento de 21 días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ulta se ha convertido en una de las tiendas más populares para las amantes del maquillaje y no es para menos. En sus decenas de localidades alrededor del país, la tienda ofrece cientos de productos de las mejores marcas tanto de maquillaje como para el cuidado de la piel. Además, algunos de sus establecimientos ofrecen servicios especiales para el cuidado del cabello y el arreglo de las cejas. Lo mejor de todo es que desde hace unos meses, la compañía instaló pequeñas tiendas en algunos Targets, lo que hace aún más conveniente tus compras. Además de los increíbles productos que ofrece a sus clientes, -algunos de ellos solo los puedes encontrar en Ulta, la compañía es conocida por ofrecer uno de los eventos de belleza más importantes del año, el tan esperado evento 21 days of Beauty o 21 día de belleza, en el que algunos productos de las más marcas más prestigiosas tienen hasta un 50% de descuento. Este evento se lleva a cabo a lo largo de 21 días, tanto en las tiendas de Ulta como en ulta.com, y cada día incluye productos de algunas de las marcas más populares que seguro vas a querer. Si bien el evento estará vigente hasta el 17 de septiembre, tienes que estar muy pendiente porque cada día hay nuevas opciones, las cuales solo vas a poder obtener con descuento durante esas 24 horas. También hay una selección de productos en la tienda Allure en Nueva York, los cuales puedes obtener con los mismos descuentos. Mira aquí la selección de lo que puedes encontrar ahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 21 days of beauty Credit: Cortesía 21 days of beauty Credit: Cortesía 21 days of beauty Credit: Cortesía 21 days of beauty Credit: Cortesía 21 days of beauty Credit: Cortesía 21 days of beauty Credit: Cortesía Lo bueno es que desde ya puedes ver las opciones que hay cada día y puedes ir haciendo tu lista de las cosas que quieres comprar. Nosotras ya le echamos un vistazo a las opciones y a continuación te mostramos las que no puedes dejar de comprar.

