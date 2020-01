Los productos de belleza que cambiarán tu rutina beauty By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Empieza el año beauty con buen pie con esta selección de cremas, maquillaje y accesorios de belleza que vas a querer incluir en tu día día desde ya. Empezar galería Reutilizar es de sabios Image zoom Cortesía de la marca ¿Sabías que cada año se tiran a la basura 1,3 billones de toallitas desmaquillantes? Eso es dos veces más que las pajitas o sorbetes de plástico que acaban en los vertederos. Si quieres dejar de contribuir a esta escalofriante cifra, pásate al Makeup Eraser, una toallita hecha con una mezcla de poliester y seda que elimina completamente el maquillaje y suciedad con solo aplicarle un poco de agua tibia. Lo mejor de todo es que se puede lavar en la lavadora y reutilizar hasta por 5 años. $20. sephora.com 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Pásate al color! Image zoom Estas barras de labios de Maybelline tienen un acabado super mate pero no resecan los labios y el color aguanta horas y horas. Además tiene un olor a vainilla muy rico y una gama de colores prácticos y favorecedores que me han convencido para pintarme los labios cada día. Superstay Ink Crayon, de Maybelline. $7,49. target.com 2 de 10 Applications Ver Todo New bestie Image zoom Cortesía de la marca Si la mayoría de desmaquillantes te resecan la piel o no consiguen quitar del todo el maquillaje, prueba este en crema enriquecido con escualano, que además de ser muy fácil de aplicar, te deja la piel super hidratada y limpia. Squalane Cleanser, de The Ordinary. $7,90. theordinary.com 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Parar el tiempo Image zoom Si tuviera que recomendar un solo cambio en tu rutina de belleza sería este: incluye el retinol en tus hábitos. Es definitivamente el ingrediente estrella que nos recomiendan constantemente los dermatólogos para prevenir y reducir las arrugas y líneas de expresión. Este me encanta porque se absorbe muy rápidamente y es cero agresivo con la piel sensible. Retinol Youth Renewal Serum, de Murad. $89. murad.com 4 de 10 Applications Ver Todo Rápido y eficaz Image zoom Cortesía de la marca Dirás adiós para siempre a la toalla después de usar este turbante que promete secar tu pelo más rápido a la vez que protege la cutícula, reduce el frizz y la rotura. Rapid Dry Hair Turban, de Aquis. $30. aquis.com 5 de 10 Applications Ver Todo El brillo definitivo Image zoom Cortesía de la marca En 2020 incluye el brillo en tus looks del día a día con este gel iluminador que se puede aplicar en los ojos, mejillas y labios. Incluso sobre tus sombras y lipsticks favoritos. Fleshpot Eye & Cheek Gloss, de Flesh. $20. fleshbeauty.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Guerra al plástico Image zoom Cortesía Si estás intentando reducir la cantidad de plástico en tu casa y en especial en tu cuarto de baño, cambia al jabón en barra. Opciones como esta de almizcle y coco de Lavido me confirman que no hay porqué renunciar a perfumes deliciosos ni a la hidratación de un gel o espuma de ducha. ¡En barra es lo mismo! Cocounut natural Bar Soap, de Lavido. $9. lavido.com 7 de 10 Applications Ver Todo No sin mi SPF Image zoom Cortesía de la marca De todas las rutinas de cuidados de la piel, la que más me ha costado introducir es usar protección solar a diario. Esta crema mineral de Isdin me ha facilitado la tarea por su textura super ligera y de fácil absorción, incluso con un factor de protección de 50 o 100 SPF. Eryfotona Actinica Ultralight Emulsion, de Isdin. $55. isdin.com 8 de 10 Applications Ver Todo I woke up like this! Image zoom Cortesía de la marca Más allá del típico corrector en colores nude, este rojo de Charlotte Tilbury consigue neutralizar completamente el color de las ojeras más oscuras. Otro nivel. Under-eye & face cheat for intense colour correction, de Charlotte Tilbury. $32. charlottetilbury.com 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Menos metal Image zoom Cortesía de la marca Si quieres eliminar el aluminio de tu rutina de belleza Dove te lo pone fácil con una nueva fórmula con 1/4 de crema hidratante, sin aluminio, sin alcohol y con la misma protección contra los olores. $4,99. En farmacias. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los productos de belleza que cambiarán tu rutina beauty

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.