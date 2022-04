¿Lista para combatir el frizz? Prepárate con estos productos maravillosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía ¡Ya llegan los días cálidos de la primavera! Combate la humedad con los últimos sueros, cremas y más para que tu melena quede perfecta. Empezar galería Preparación ideal Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía Si ya conoces la crema de esta línea, quedarás maravillada con los resultados de su nuevo champú. Frizz Shampoo, de Living Proof. $30.00. livingproof.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Hidratación completa Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía ¡Repara tus rizos desde adentro con esta mascarilla hidratante! Aplícala en la ducha por cinco minutos y verás los resultados. Bond-Strengthening Hair Mask, de Twist. $12.99. twisthair.com 2 de 9 Ver Todo Suero poderoso Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía El favorito de miles de mujeres, este suero icónico es perfecto para darle un look sedoso a todo tipo de cabello. Frizz Ease Extra Strength Hair Serum, de John Freida. $11.19. target.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Opción económica Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía ¡Nos encantan estos productos con calidad de lujo y precios asequibles! Anti-Frizz Protector Cream, de Climaplex. $11.19. target.com 4 de 9 Ver Todo Estilo natural Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía Descansa de las planchas y herramientas con este spray que dejará tu cabello natural más liso que nunca. Air Dry Mist, de Cuveé Beauty. $35.00. cuveebeauty.com 5 de 9 Ver Todo Aceite mágico Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía Puedes usar este aceite antes o después de lavar tu melena para darle volumen y brillo. Multi-use Care Oil, de Shaeri. $35.00. shaeri.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Recogido perfecto Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía Únete a la tendencia de los recogidos alisados con esta crema que te ayudará a lograr el look y hidratará tu melena. Cactus Fruit 3-in-1 Styling Cream, de dae. $26.00. sephora.com 7 de 9 Ver Todo Salón en casa Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía Recrea los efectos de un tratamiento de queratina en casa con estos productos fáciles de usar. At-Home Keratin Treatment Kit, de Gussi. $65.00. gussihair.com 8 de 9 Ver Todo Evita daño Anti frizz, productos de cabello, primavera Credit: Cortesía Fortalece tu cabello y evita el frizz por completo con estos poderosos suplementos. Advanced Formula Vitamins, de HAIRtamin. $25.00. hairtamin.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Lista para combatir el frizz? Prepárate con estos productos maravillosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.