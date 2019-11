La colección de productos que tu cabello estaba esperando By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cabello rizo está de moda y si lo tienes debes sentirte orgullosa y sobretodo feliz porque ahora hay muchas marcas que tienen disponibles productos ideales para esta textura tan hermosa. Y es que es importante usar los productos adecuados para mantener los rizos en óptimas condiciones y puedas lucirlos muy bien. ¿Una de esas marcas ideales? Sin duda, la nueva línea de Sally Beauty y Monica Stevens MoKnowHairCurl Collection. Hablamos con la influencer y experta en cabello rizado, para que nos contara acerca de su nuevo proyecto y del por qué es una de las mejores opciones del mercado. Hola Mónica cuéntanos de esta colaboración tan cool que has hecho con Sally Beauty.. Después de colaborar por años con Sally creando contenido y luego como experta de cabello con textura y estilista, era algo natural, crear productos exclusivos para Sally Beauty. Es una marca que yo amo y se que mi audiencia tendrá una gran experiencia comprando en Sally. ¿Por qué decidiste crear esta línea? Después de tratar con cientos de chicas con pelo rizo en mi salón, descubrí que muchas tenían algo en común: mucha información equívoca que las llevaba a tratarse mal el cabello. Esa idea de que tratar el pelo natural y rizado es difícil, que toma demasiado tiempo, que son demasiados pasos y muchos más productos, te está prohibiendo vivir tu mejor vida con pelo rizado. Con mi conocimiento como cosmetóloga y conexión con la comunidad de mujeres con pelo rizo creé MoKnowHairCurl Collection, una línea con calidad de salón con una simple manera de tratar el pelo rizado y con textura. ¿Qué pueden esperar las chicas de estos productos? Las chicas desean un cabello que se rompa menos, que mantenga su forma y que se pueda arreglar y quedar hermoso. Esta colección hace todo eso. Cada ingrediente ha sido seleccionado cuidadosamente basado en la ciencia de este tipo de cabello. Image zoom Image zoom Cortesía ¿Puedes compartir algunos de los potentes ingredientes? Cada producto está formulado con extractos botánicos como manzanilla, lavanda, rosa mosqueta, aceites esenciales, mantequilla frutas como el mango y potentes proteínas como la quinua y proteína de trigo hidrolizada, entre otros. ¿Por qué esta colección es una de las mejores opciones para cuidar los rizos? Por primera vez en el mundo de la belleza, está disponible una colección con la calidad de productos de salón, formulado por una estilista que además tiene el cabello rizo y ha estado tratando el cabello de otras mujeres desde los 10 años. Todo esto a un precio razonable desde $9.99 y $11.99 por producto. Advertisement EDIT POST

