Primavera fabulosa: logra un bronceado espectacular y saludable para recibir la temporada con tu mejor color Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía de las marcas Con la subida de temperaturas las faldas se acortan, salen los tirantes y ¡ups! la falta de sol se nota en nuestra piel. Consigue un bonito bronceado desde la comodidad de tu hogar con estas sugerencias que también te cuidan. Empezar galería Apuesta intensa mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía En solo 60 segundos esta mousse que se extiende con facilidad te dará un bronceado muy intenso, como si recién llegaras de unas vacaciones exóticas, ideal para tonos más oscuros. Gracias a su tecnología, imita el resultado único que obtendrías tomando mucho sol. Natural Glow Ultra Deep Instant Moisturizing Self Tanner, de Jergens. $13.49. target.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tratamiento vitaminado mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Este suero mejora la elasticidad de la piel, la apariencia de arrugas, la textura de la dermis, y disimula imperfecciones como brotes o diferencias de tono. Repleto de ingredientes buenos para tu cuerpo como DHA, vitaminaD, y antioxidantes, es tratamiento y autobronceador a partes iguales. ¡Y puedes usarlo en todo el cuerpo! Multi-Vitamin Tanning Treatment Serum, de Nakery Beauty. $38. nakerybeauty.com 2 de 8 Ver Todo Hallazgo viral mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Una bruma ultra fina para el rostro que seca con rapidez y muestra resultados en dos horas. Vegana, libre de crueldad animal, sin ingredientes dañinos y con un olor delicioso. ¡No nos extraña que se haya vuelto viral en TikTok! ¿Lo mejor? También hidrata y protege con sus antioxidantes. Sunny Honey Antioxidant Face Tanning Micromist, de Coco &Eve. $29.90. cocoandeve.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Primera vez mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Perfecto para principiantes esta spray es muy fácil de usar, solo rocíalo por el cuerpo y rostro y extiéndelo con una manopla, brocha o tu mano. Después esperas a notar un resultado natural y radiante. Incluso puedes usarla como fijador de maquillaje para obtener un glow increíble. Self Tan Water, en Light, de Tanologist. $19.99. tanologist.com 4 de 8 Ver Todo Diosa de bronce mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Logra un tono como besado por el sol con esta suave espuma que además de darte un bronceado natural, mantiene tu piel hidratada y de color homogéneo. Sublime Bronze Self-Tanning Hydrating Lightweight Water Mousse, de L'Oréal Paris. $14.99.lorealparisusa.com 5 de 8 Ver Todo Lujo sedoso mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Como una caricia para tu cuerpo, este suero corporal se desliza por tu piel trabajando su luminosidad desde dentro gracias a poderosos ingredientes como la niacinamida, ácido hialurónico, vitamina B5 o un complejo que mejora la producción de colágeno. Así, además de darte color, hidrata, reafirma, suaviza, reduce las rojeces y empareja el tono. Tan Luxe Body Serum, de St. Tropez. $48.amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Color personalizado mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Con estas gotitas diseñadas para el cuerpo puedes customizar la intensidad de tu bronceado. Mézclalas con tu humectante favorita para ir aportando color, cuanto más uses, más intenso será tu brillo. Además hay tres versiones disponibles según sea tu tono de piel. Body Self Tanning Drops, en Medium, de Isle of Paradise. $38. theisleofparadise.com 7 de 8 Ver Todo Efecto reafirmante mejores productos bronceado casa Credit: Cortesía Presume de cuerpo con esta loción que nutre tu piel a la vez que mejora la flacidez y aporta color de manera gradual. Con un 99% de ingredientes naturales, que incluyen cafeína y manteca de karité, y aroma a piña colada, se convertirá en tu crema favorita para prepararte de cara a mostrar más piel. Organic Gradual Sunless Tan Firming Lotion, de Coola. $48. coola.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

