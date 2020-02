Los mejores productos de belleza del año: repara y protege By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Devuelve a tu melena el brillo perdido, refresca tu expresión y renueva tu piel estresada con estos productos que te harán viajar en el tiempo. Empezar galería Labios para besar Image zoom Cortesía Con un mix de aceites esenciales, ingredientes botánicos y vitaminas, este lujoso aceite le devolverá a tus labios una textura lisa, suave y con el brillo justo. No. 28 Lip Treatment Oil, de Hourglass. $49. hourglasscosmetics.com. 1 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Suave y sedoso Image zoom Cortesía Con aceite de pracaxi de Brasil, conocido por sus propiedades hidratantes, este champú le devolverá la suavidad a tu melena. Deeply Restoring + Pracaxi Recovery Oil Shampoo, de OGX. $8.99. Cvs.com. 2 de 8 Applications Ver Todo Rizos de oro Cortesía Dale una dosis de hidratación y brillo a tu pelo rizado y reseco con esta mascarilla en gelatina con aceite de macadamia, nim y albaricoque. Curl Gelée for Shine & Definition, de Oribe. $44. oribe.com 3 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Escudo antiestrés Image zoom Cortesía Adiós a la deshidratación, rojeces y líneas de expresión con esta crema rica en superalimentos para desestresar la piel. B3Adaptive SuperFoods Stress Repair Face Cream, de Dr.Dennis Gross. $72. Sephora.com. 4 de 8 Applications Ver Todo Elixir Milagroso Image zoom Cortesía Elimina el frizz, nutre tu pelo en profundidad y lo protege de los rayos UV sin sensación de pesadez Essence Absolue Nourishing Protective Oil, de Shu Uemura Art of Hair. $69. shuuemuraartofhair-usa.com 5 de 8 Applications Ver Todo Efecto buena cara Image zoom Cortesía ara esos días en los que la piel tiene un tono apagado, esta mascarilla de granada y avena te devolverá el glow que mejor te sienta. Oat Face Mask with Pomegranate Seed Extract, de Aveeno. $13.99. Ulta.com. 6 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cuidados intensivos Cortesía Con casi cien años de historia, este dúo desmaquillante-hidratante elimina hasta el maquillaje más intenso y recupera la suavidad de tu piel con cada uso. Cold Cream Makeup Remover, de Pond’s. 4.99. Target.com. 7 de 8 Applications Ver Todo Dulces sueños Image zoom Cortesía Como un suero antiarrugas, ¡pero para tu pelo! Repara e hidrata tu cabello durante la noche con este potente complejo de vitamina B. Nutritive 8H Magic Night Serum, de Kérastase. $55. kerastase-usa.com 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los mejores productos de belleza del año: repara y protege

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.