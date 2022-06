Fabulista: los mejores productos con aloe vera para después del sol Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sunburn, quemada del sol, playa Credit: Getty Images Aunque todas sabemos qué el bloqueador solar es esencial, a veces hasta las más aficionadas al skincare nos quemamos después de un día en la playa. Aquí te tenemos lo que necesitas para calmar la piel irritada. Empezar galería Opción económica Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía A menos de $10, puedes conseguir esta loción que hidrata tu cuerpo entero sin sensación grasienta. Intensive Care Soothing Hydration Body Lotion, de Vaseline. $8.29. target.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Top pick Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía Antes de dormir, aplícate este bálsamo mágico y notarás menos irritación y peladura en la mañana. After Sun Rescue Balm with Aloe, de Clinique. $31. Macys.com 2 de 7 Ver Todo Spray calmante Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía Alivia la quemadura del sol con esta fórmula qué contiene aloe vera, té verde y antioxidantes poderosos. Aloe Antioxidant Calming Mist, de Soleil Toujours. $28. Dermstore.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Toner refrescante Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía Perfecto para usar en cualquier momento para remover tu maquillaje, este tónico contiene más de 90% de agua de aloe vera. Soothing & Moisture Aloe Vera 90% Toner, de Nature Republic. $11.99. target.com 4 de 7 Ver Todo Piel sensible Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía Si necesitas una opción para una tez propensa al acné, este gel limpiador es esencial. Aloe Vera Gentle Cleanser, de Clean & Clear. $8.49. target.com 5 de 7 Ver Todo Suero radiante Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía Con vitamina E, células de aloe vera y aceites hidratantes, quedarás como una diva bronceada. Deepwater Dew Body Serum, de Cay Skin. $40. Cayskin.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mascarilla divina Aloe Vera, productos de belleza Credit: Cortesía Calma el enrojecimiento con esta mascarilla de aloe vera y caléndula qué también combate las arrugas. Calendula Petal-Infused Calming Mask with Aloe Vera, de Kiehl's. $45. Sephora.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Fabulista: los mejores productos con aloe vera para después del sol

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.