Las pijamas más cool para las conferencias y fiestas virtuales Encontramos para todos los gustos Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Covid-19 ha cambiado la vida de todos y de qué manera. Son muchas las cosas a las que hemos tenido que adaptarnos durante esta cuarentena obligatoria que se ha extendido más de lo que pensábamos. Ahora lo que al principio nos parecía tedioso, absurdo o complicado, se ha convertido en nuestro pan de cada día y no nos ha quedado más que acostumbrarnos. Una de esas cosas a las que inevitablemente nos hemos ido acostumbrado es a dejar a un lado el maquillaje, los tacones y has nuestros fabulosos atuendos, para usar ropa deportiva o pijamas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No podemos negar que trabajando desde la casa muchas veces no nos da tiempo ni siquiera de ponerte algo decente o digamos que preferimos pasarnos los días en cómodas pijamas, incluso hasta para hacer las tantas conferencias de trabajo. Por cómo debemos de estar presentables para darle la cara a los jefes, amigos y hasta al ese chico que te gusta, tenemos que hacernos de algunos sets de pijamas que más bien parezcan un look para ir a la oficina o ir a un happy hour. Lo bueno es que la mayoría de las tiendas tienen disponibles varias opciones de pijamas en sus páginas web, así es que las puedes ordenar sin problema. Las puedes encontrar en colores más clásicos como el negro o el crema, pero si quieres ser un poco más atrevida y divertida puedes optar por estampados tropicales, rayas o lunares. Lo importante es que en esas videoconferencias parezca que te pusiste tu mejor atuendo. Image zoom Cortesía Connie Print Woven Robe, de Refinery 29. $51.75. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Notch Collar Palm Leaf Print Sleepwear Two Piece Pajama Set, de Floerns. $24.99. Amazon.com. Image zoom Cortesía The Satin PJ Set, de Victoria's Secret. $62.65. Victoriassecret.com. Image zoom Cortesía Plaid Print Short and Top Set, de Kendall + Kylie. $47. Asos.com. Image zoom Cortesía Snake Print Satin Revere Pajama Set, de Loungeable Luxe. $56. Asos.com. Image zoom Cortesía Floral Print Beautifully Soft Notch Collar Pant Pajama Set, de Stars Above. $29.99. Target.com. Nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones para que desde ya empieces a ordenar las que más te gusten y así seas la envida de todos en el próximo meeting o fiesta virtual. ¿Qué te parecen las que encontramos? Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

