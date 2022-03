Estos dos nuevos productos prometen dejar tu piel mejor que nunca Tienen potentes ingredientes y una tecnología muy avanzada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada temporada llegan nuevas tendencias de moda que nos invitan a hacerle un update al nuestro clóset para así lucir chic y fabulosas en los meses venideros. Así también salen al mercado nuevos lanzamientos de belleza que también vale la pena probar. Y es que con los nuevos productos tienen nuevas tecnologías e ingredientes que prometen hacer maravillas por tu piel. Empezando el año, y casi empezando la primavera, son muchas las marcas que han lanzado nuevas propuestas con ingredientes innovadores que son dignas de probar. Entre esos nuevos lanzamientos, hay tres productos que nos tienen encantadas y queremos que ustedes también los prueben. Tu piel te lo agradecerá. The Ultimate Smoothing Cream, de Augustinus Bader belleza, augustinus bader Credit: Cortesía No es un secreto que esta marca tiene algunas de las cremas más potentes y efectivas, y este nuevo lanzamiento no es la excepción. Esta crema ayuda a restablecer la piel superseca, inflamada e irritada. Además, ayuda a fortalecer la barrera de la piel para que luzca más saludable. Está compuesta con ingredientes como el aceite de onagra, niacinamidas, Vitamina B5 y aceite de comino negro. Es perfecta para proteger la piel y darle la humectación que necesita, especialmente en lugares muy fríos o muy secos. Cuesta $280 y la puedes comprar en nordstrom.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Premier Cru Anti-Aging Serum, de Caudalíe Belleza, piel, caudalie Credit: Cortesía Este suero tiene una alta concentración de ácido hialurónico, y también contiene azúcares reafirmantes que funcionan desde el momento en que te lo aplicas, y el efecto permanece hasta por seis horas. Entre sus otros ingredientes está el extracto de semillas de uvas y las niacinamidas. Es ideal para combatir los signos del envejecimiento y mantener un rostro lozano y saludable. Está disponible en us.caudalie.com por $129.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estos dos nuevos productos prometen dejar tu piel mejor que nunca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.