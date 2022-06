Conoce los nuevos productos que combaten el acné de manera efectiva y cuidan tu piel al mismo tiempo Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería junio mes acné productos nuevos Credit: Boy_Anupong/ Getty Images Junio es el mes nacional de concienciación frente al acné, una enfermedad de la piel que afecta a unos 45 millones de personas en los Estados Unidos y que a veces puede afectar a nuestra vida social. Conoce los últimos lanzamientos para combatirlo. Empezar galería Aliado sólido junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Elaborado a base de ingredientes naturales y con un ácido salicílico de 1% de concentración, esta barra de jabón limpia e hidrata en un solo paso todas las zonas problemáticas. One-Step Acne Solution Bar, de Truly Clear. $34.95. amazon.com 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Ligero y efectivo junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía De textura ligera, este suero trata y previene los brotes de acné con eficacia. Su base humectante deja la piel fresca e hidratada. Con ácido salicílico. Ain't Misbehavin' Medicated Acne Control Serum, de DERMAdoctor. $48. dermadoctor.com 2 de 13 Ver Todo Spray corporal junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Una bruma refrescante de secado rápido para tratar específicamente los brotes del cuerpo agravados por el sudor, las bacterias y la irritación causadas por el uso de prendas ajustadas. Regula el sebo, trata el acné y combate la hiperpigmentación. Clearing Mist Medicated Breakout Tonic, de Soft Services. $26. softservices.co 3 de 13 Ver Todo Anuncio Equilibrio controlado junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Con ácido salicílico, arcilla australiana y prebióticos, esta mascarilla ayuda a regular la producción de sebo, reduce la inflamación de las lesiones y mejora la apariencia de las cicatrices causadas por el acné además de equilibrar el microbioma del rostro. Oil Control Clearing Face Mask, de Sand & Sky. $34.90. sandandsky.com 4 de 13 Ver Todo Solución portátil junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Ve siempre preparada con estos parches diseñados para aplicar de manera fácil e higiénica cuando estás fuera de casa. Los parches transparentes absorben el exceso de fluidos, como la grasa o el pus, creando una barrera protectora que cubre los granitos y reduce su aspecto. On The Go Blemish Patch, de Hanhoo. $10. hanhoousa.com 5 de 13 Ver Todo Ingredientes inteligentes junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Este gel con un con una proteína patentada llamada Micreobalance, restaura el equilibrio entre las bacterias de la piel reduciendo los brotes y volviéndola más saludable. Como no es una medicación, puedes aplicarlo tantas veces como quieras. Blemish Gel, de Glad Skin. $35. gladskin.com 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Limpieza calmante junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Una crema limpiadora que pueden usar hasta las pieles más sensibles. Reduce el exceso de grasa y libera los poros sin resecar. Además, su delicioso aroma conquistará tus sentidos. Soothing Cleansing Crème, de Sonäge. $28.sonage.com 7 de 13 Ver Todo Súper potente junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía La fórmula de este gel desarrollado por dermatólogos contiene una dosis de un potente retinoide que antes necesitaba receta médica. Indicado para el acné más resistente. Knockout Adapalene Gel, de Stryke Club. $21.99. strykeclub.com 8 de 13 Ver Todo Pieles maduras junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Porque el acné no es solo un problema de adolescentes, este tratamiento con ácido salicílico reduce la formación de nuevos granos a la vez que reduce las líneas de expresión, empareja el tono de la piel y combate otros signos de envejecimiento. Blemish + Age Defense, de SkinCeuticals. $96. skinceuticals.com 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Combinación innovadora junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Con motivo del mes nacional del acné, la marca realizó una encuesta a nivel nacional que entre otros resultados reveló que el 98% de los encuestados piensa que las redes sociales crean expectativas irreales sobre tener una piel perfecta. Su tratamiento con sulfuro y un nuevo péptido reduce al instante las rojeces y las lesiones inflamadas además de calmar la irritación. Sulfur Spot Treatment, de Face Reality. $29. facerealityskincare.com 10 de 13 Ver Todo Fórmula personalizada junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Contesta unas preguntas, envía unas fotos y un dermatólogo creará una fórmula para solucionar tus problemas combinando diferentes y potentes ingredientes como el ácido azelaico o tetraciclinas, que combaten el acné y otros problemas. Además, puedes probarlo gratis. Custom Formula, de Curology. Bote pequeño $19.95/ mes, bote grande $39.90 cada dos meses. curology.com 11 de 13 Ver Todo Dos en uno junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Niacinamida, zinc, hamamelis, cica... son algunos delos ingrdientes que puedes encontrar en este tratamiento que combina los beneficios de un tónico y del suero para purificar los poros, eliminar las células muertas, hidratar y calmar el rostro. Clear Genius Clarifying Toner + Serum, de Bliss. $18. ulta.com 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Máximo exponente junio mes acné productos nuevos Credit: Cortesía Con peróxido de benzoilo al 10% es un poderoso limpiador que eliminará las bacterias causantes del acné en tu rostro y en tu cuerpo, además de prevenir futuros brotes cuando lo usas en tu rutina. Acne Foaming Wash Benzoyl Peroxide 10% Maximum Strength, de PanOxyl. $11.99. panoxyl.com 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

