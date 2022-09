Desde caídas intencionadas a invitadas sorpresa: 8 momentos virales de la Semana de la Moda de Milán SS23 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Getty Images Además de mostrarnos las últimas tendencias para la primavera verano del 2023, la pasarela italiana se ha convertido en el escenario de momentos increíbles que vale la pena recordar. Estos son los que más nos han impactado. Empezar galería Gucci Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci En la línea de las últimas colecciones, Alessandro Michele ha seguido con su estética de los 80 más glamorosos, con tejidos satinados, transparencias, hombreras y volantes. La sorpresa fue que en lugar de modelos, empleó 68 pares de gemelos idénticos que desfilaban a la par, simulando un espejo. Un homenaje a su madre y su tía, que cumplen esta característica genética. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dolce & Gabbana Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Estrop/Getty Images El mítico duo de diseñadores ha contado con la colaboración de Kim Kardashian para curar su colección de primavera-verano titulada Ciao Kim. Las elecciones de la empresaria, sacadas del archivo de la marca, en concreto del periodo 1987-2007, pasan por piezas con mucho brillo, vestidos lenceros, siluetas ajustadas y los característicos corsés característicos de la firma. 2 de 8 Ver Todo Moschino Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Jeremy Scott, director creativo de la marca, se ha tomado lo de la inflación muy en serio, empleando detalles y accesorios hinchables en todos sus looks. Sombreros, bolsos, volantes en el bajo de los vestidos, broches ¡y hasta zapatos! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Moncler Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Instagram Moncler La firma famosa por sus abrigos celebró su 70 aniversario vistiendo a 1952 (año de su fundación) artistas, entre cantantes, bailarines y modelos, que actuaron en una impresionante formación frente al Duomo de Milán, todos luciendo atuendos blancos de la marca, de la cabeza a los pies. 4 de 8 Ver Todo Bottega Veneta Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images La firma se ha inspirado en los años 90 para su colección estival presentando pantalones tipo boyfriend, sobrecamisas con un toque grunge, y camisetas básicas. Además ha recuperado a la top más top. Kate Moss participó en el desfile, con un maquillaje apenas visible, llevándonos en un viaje en el tiempo. 5 de 8 Ver Todo Versace Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Estrop/Getty Images Por si faltaba alguna referencia a los años 90-2000, la socialité Paris Hilton sorprendió desfilando para Versace. Fieles a su esencia, la firma presentó una colección de colores vibrantes y siluetas muy femeninas y sensuales -como en la línea Barbiecore que lució Hilton-, y por otro lado, vestidos negros con un aire glam-gótico. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ferragamo Momentos virales semana moda Milán ss23 Credit: Victor Boyko/Getty Images La firma estrenó logo, color Pantone -un rojo presente en la alfombra, los paneles que decoraban el palacio donde tuvo lugar el desfile y en muchas prendas-, y nuevo director creativo. Maximiliam Davis apostó por volver al origen de la marca, con diseños con detalles artesanales, siluetas livianas y prendas muy sensuales. 7 de 8 Ver Todo Avavav Para una modelo caerse en la pasarela es lo peor que puede pasar, pero en el desfile de la firma Avavav, de origen sueco pero con sede en Florencia, todas las que desfilaron caían al suelo ¡a propósito! El show fue una parodia de la aparente riqueza y la superficialidad de la moda, con logos pirata de marcas conocidas, collares hechos con relojes Rolex y símbolos del dólar decorando muchas prendas. "En un momento en que tantas personas fingen riqueza, pero corren el riesgo de caerse de cara", comentó la directora creativa Beate Karlsson. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

