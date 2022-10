Desde el vestido en spray a Kanye modelando en el barro: 10 momentos virales de la Semana de la Moda de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Momentos virales semana moda París SS23 Credit: Pierre Suu/Getty Images Si te perdiste la pasarela parisina te mostramos los mejores momentos que nos ha dejado esta muestra dentro y fuera de los shows. Empezar galería Coperni Sin duda el momento más comentado de toda la Semana de la Moda parisina fue cuando parecía que había terminado el desfile de Coperni, la modelo Bella Hadid apareció en ropa interior sobre la pasarela y los creativos de la marca, Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, comenzaron a rociar su cuerpo con aerosoles hasta formar un vestido ¡de tela! El increíble tejido se llama Fabrican y ha sido creado por el diseñador e investigador español Manel Torres.

Balmain

Otro plato fuerte de la pasarela fue el final del desfile de Balmain, cuando su director creativo Olivier Rousteing salió a saludar y al ritmo de Strong Enough, se sumó la mítica cantante Cher, en un futurista enterizo de la firma.

Balenciaga

El desfile de la marca más viral se celebró en un lodazal para reflexionar sobre la industria de la moda y el lujo. Titulado "The mud show", según el director creativo Denma Gvasalia era una metáfora sobre indagar en la verdad y tener los pies en la tierra. La invitación era una cartera perdida (y usada) que los invitados debían devolver, y el encargado de abrir el show fue Kanye West, con un look de "combate".

Valentino

La presencia de celebridades en el front-row de los desfiles es otro de los atractivos de los shows, como en el de Valentino donde, entre otras estrellas, vimos a una elegantísima Zendaya acompañada de su estilista Law Roach.

Victoria Beckham

La diseñadora británica se estrenó en la pasarela francesa y su familia se presentó al completo para apoyarle. Tras bastidores la vimos posar con su esposo David y sus hijos Cruz, Harper, Romeo, Brooklyn, y su nuera Nicola Peltz, con quien parece que no mantiene una relación muy cercana.

L'Oréal Paris

La firma de cosmética organizó su propio desfile, en el que pudimos ver a célebres embajadora de la marca como Andie MacDowell, Eva Longoria, Gemma Chan, Katherine Langford, Aja Naomi King, Bebe Vio, Camille Razat, Cindy Bruna, Yseult, Leïla Bekhti, Liya Kebede, Luma Grothe, Marie Bochet, Nidhi Sunil, Soo Joo Park y Nikolaj Coster Waldau. Con la misión de inspirar a todas las personas a caminar con paso firme y confiado, bajo el amparo de su lema "porque tú lo vales".

Loewe

El anthurium, o anturio, fue la protagonista del desfile. Esta planta nativa de las zonas tropicales de América Central y del Sur, estuvo presente tanto en la decoración, con una de tamaño escultural en el centro del escenario; como en las prendas, donde la vimos decorando vestidos, tops, carteras y hasta zapatos.

Thom Browne

El desfile del diseñador estadounidense fue un auténtico espectáculo con impecables trajes con toques fetichistas para ellos y voluminosos vestidos inspirados en el barroco para ellas. ¿Lo mejor? La actriz de raíces puertorriqueñas Michaela Jaé Rodríguez modeló y cerro el show cobijada en un "descapotable" rosa.

Botter Paris

Quizá no era la idea de guante a la que estamos acostumbrados pero según los creativos de la firma parisina, Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter, explicaron que este "guante-preservativo" se creó para que las manos simularan océanos y así crear conciencia sobre la conservación de los mares.

Yeezy

El polifacético artista sorprendió con un desfile que no estaba anunciado y al que solo asistieron 50 invitados, como broche final de la semana. El show, transmitido en streaming, comenzó con el DONDA Gospel Choir dirigido por su hija North West, y culminó con el propio Ye modelando una camiseta con la cara del papa Juan Pablo II en el frente y la frase "White lives matter" en la espalda. Otra polémica está servida.

