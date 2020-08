Emilio Uribe, estilista de las estrellas, comparte dos mascarillas para el proteger el pelo del sol y el cloro de la piscina El estilista ha trabajado con celebridades de la talla de Beyoncé, Shakira y los actores de la serie de Luis Miguel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de los mejores estilistas de la industria, en esa lista sin duda está Emilio Uribe, quien además de ser propietario del prestigioso salón de belleza Posh by Emilio Uribe en Miami, su talento lo ha llevado a trabajar con celebridades de la talla de Beyoncé, Alicia Keys, Charlize Theron, Eva Longoria, Shakira y Anne Hathaway, entre muchas otras. Por eso sabemos que el estilista guarda los mejores trucos para tener una cabellera de lujo. Lo mejor de todo es que entre esas cosas que Uribe ha aprendido a través de los años, hay dos tratamientos caseros ideales para usar antes y después de ir a la playa o a la piscina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Te voy a enseñar dos clases de tratamientos. Uno para la casa y otro para cuando estés en la piscina o en el mar”, explica el experto. “¿Sabías que puedes utilizar el SPF que utilizas para el cuerpo como protección para el cabello? Apuesto que no. Muchas personas dicen que es solo para el cuerpo, pero así no es. Tú lo puedes mezclar en los tratamientos”. Uribe asegura que es importante protegerse el cabello de los rayos solares, ya que estos lo pueden maltratar mucho, al igual que el agua de mar y el cloro de la piscina. Por eso es importante usar un tratamiento para protegerlo cuando estés disfrutando del sol. De hecho, el experto acaba de lanzar el tratamiento UBE Hair Vitamin, que está formulado con protector solar, además de aceite de almendras y colágeno. Image zoom Cortesía/M&M The Agency UBE Hair Vitamin, de Emilio Uribe. $95. Poshbyube.com. “También puedes mezclar el acondicionador de tu gusto en un recipiente, como lo estoy haciendo acá, con un poquito de aceite de almendras. Luego vas a [agregar] un SPF, el que utilizas para el cuerpo, que puede ser de 50, 70 o hasta de 100”, dice el también maquillista. “Esto te va a proteger el cabello de todas las ondas solares, de que no se te queme más el cabello [y] que la sal del mar no te maltrate el cabello. Vas a tener un cabello lindo, brillante”. No te pierdas las increíbles recetas que comparte el estilista en el video que está al inicio de este artículo. Están imperdibles.

