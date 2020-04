Este producto es el antídoto que tus labios resecos necesitan Tu boca también necesita mimos By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien estamos encerrados en casa y hay muchas cosas que no tenemos necesidad de usar, no podemos olvidarnos que, aunque no estemos usando maquillaje, la piel necesita el mismo cuidado o incluso hasta más. Una de las cosas que más necesitamos es hidratación en los labios. Y es que por alguna razón estos han sentido mucho más los estragos de tanto encierro. Por eso no se puede escatimar en cuidados para ellos. Lo más importante es mantenerlos hidratados y para eso existen muchos hidratantes excelentes que pueden ayudar con el problema. Pero en estas circunstancias necesitamos más que un lip balm. Hay varias opciones, entre ellas, usar un exfoliante tres veces a la semana o hasta todos los días si es necesario, y también usar una mascarilla igual a la que usamos cuando necesitamos hidratar el rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien usar productos hidratantes tantas veces como lo necesitemos, nos ayuda a mantener hidratados el rostro, el cuerpo y los labios, a veces necesitamos algo un poco más profundo como las mascarillas. Image zoom Cortesía Con ingredientes como el colágeno y el ácido hialurónico, esta mascarilla no solo hidrata profundamente los labios, sino que también los deja luciendo más gruesos y saludables. Kiss Me 1 Gold Honey Comb Lip Mask, de Fast Beauty Co. $3.49 Amazon.com. Image zoom Cortesía Además de hidratar, esta mascarilla ayuda a mejorar la apariencia de las líneas verticales que salen en los labios, además de que mejora su forma y su volumen. Contiene ingredientes como péptidos y extracto de té verde. FlashPatch Hydrating Lip Gels, de patchology. $3. Patchology.com. Image zoom Cortesía Esta mascarilla ayuda a que retengas la hidratación en los labios, los protege de los agresores del medio ambiente y los hace lucir más suaves y jóvenes. Eso es gracias a ingredientes como el ácido hialurónico, el extracto de la planta de sangre de dragón y la glicerina. Dragon’s Blood Lip Mask, de Rodial. $45 por un paquete de 8 mascarillas. Rodial.co.uk.

