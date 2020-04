Especiales con Kika: mascarillas con arroz, piña y café para eliminar manchas y arrugas La experta en belleza colombiana nos comparte algunos truquitos y consejos para aprovechar este tiempo para sacarle el máximo partido a nuestros productos de belleza. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que estamos pasando más tiempo en casa, es el mejor momento para aprovechar al máximo tus cosméticos y también, por qué no, echar mano de los ingredientes de la cocina para renovar la piel, limpiar en profundidad o incluso eliminar manchas con productos naturales, como la horchata. Como lo lees, nuestra experta en belleza natural Kika Rocha nos trae esta semana una mascarilla a base de este ingrediente para eliminar las manchas y otra con la piña como protagonista para reducir las arruguitas del contorno de los ojos. Así se hace: Pon una taza de arroz en un taza con un vaso de agua y déjalo hervir a fuego lento hasta que el agua esté blanca. Después lo cuelas, separas el agua y la pones en un bol o un tarro. Déjalo enfriar y cuando esté a temperatura ambiente mételo en el refrigerador al menos unos 20 minutos para darle más consistencia. "Esta mascarilla ayuda con las arrugas, para hidratar, pero sobre todo con esas manchas que nos salen con el sol", explica desde México Sandra Villaseñor. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde la República Dominicana, la presentadora Luz García propone una mascarilla exfoliante super sencilla e ideal para principiantes en materia de remedios caseros. Solo necesitas dos ingredientes tan sencillos y comunes como unas cucharadas de azúcar moreno y miel. Elige una piel que no sea muy densa y si no la tienes a mano, con calentar un poco la que tengas conseguirás una textura más líquida, depende del gusto de cada una. Simplemente tienes que mezclar ambos ingredientes en un bol y tasajear suavemente por la piel del rostro para eliminar impurezas y piel muerta. Deja actuar los ingredientes mientras haces una videollamada o ves el último capítulo de Tiger King y después retírala con agua tibia o en la ducha. Te va a quedar la piel ultra suave y limpia. No te pierdas el video completo para descubrir otra receta casera a base de café que nos llega, como no podría ser otra forma, desde Colombia. Advertisement

