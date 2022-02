Celebra el día de San Valentín con una manicura divina ¡Inspírate! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Manicuras San Valentín Credit: IG/Dissey Nails; IG/avrnailswatches Aquí unas propuestas románticas para tu próxima visita a la manicurista Empezar galería Corazones abstractos El manicurista de Jennifer López, Tom Bachik, compartió en sus redes esta manicura chic. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Diseño minimalista ¡Una manicura francesa nunca falla! Prueba un diseño como este en un color vivo. 2 de 9 Ver Todo Estilo mármol Dale glamour a la celebración con este estilo rosa y dorado. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Un clásico Con colores divinos, una manicura simple queda tan linda como las más elaboradas. 4 de 9 Ver Todo Tonos inesperados Intenta un look como este con elementos gráficos muy coquetos. 5 de 9 Ver Todo Rosa y rojo Un toque minimalista que celebra la ocasión sin distraer de tu atuendo fabuloso. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diseño cool Si quieres optar por un look fuera de lo establecido, inspírate en esta manicura artística. 7 de 9 Ver Todo Nubes y corazones Perfecto para las chicas que lucen sus uñas largas o de acrílico. 8 de 9 Ver Todo Manicura en casa Mani Me, Manicuras San Valentín Credit: Cortesía Un diseño lindo que puedes lograr con pegatinas. Cupid's Bow, de ManiMe. $25.00. manime.co 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

