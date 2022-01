Los mejores looks street style de la Semana de la Alta Costura de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Mientras las pasarelas se llenan de fabulosos diseños de las primeras marcas de la moda, durante la Semana de la Alta Costura de París la calle se convierte en un desfile paralelo. Empezar galería Toque metálico streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Aunque parezca increíble, los colores metálicos son considerados neutros. Nada mejor que unas botas XXL para combinar con este atuendo de minivestido y abrigo acolchado con múltiples estampados. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Mezclilla al poder streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images ¿Quién dijo que la mezclilla es casual? Nos encanta esta combinación monocromática con abrigo de paño y un crop top de cuadros vichy. 2 de 10 Ver Todo Degradado caribeño streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Este vestido vaporoso en colores cálidos nos recuerda al relax de la costa Oeste y los países caribeños, pero con un corte y un tejido sumamente elegante y sofisticado. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Flores protagonistas streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Este abrigo-vestido extralargo con botones XXL está decorado con llamativas flores tridimensionales que se roban todas las miradas. No necesita nada más. 4 de 10 Ver Todo Rojo pasión streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images El combo rojo-negro, que en ocasiones puede verse vulgar, luce de lo más elevado con esta chaqueta estructurada y su gran flor en el hombro. Los pantalones de pinzas oversized le dan un toque masculino que equilibra el conjunto. 5 de 10 Ver Todo El nuevo traje streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Los dos piezas están a la última, pero no el clásico traje masculino entallado de raya diplomática, sino versiones mucho más coloridas y originales, como esta holgada y en tejido fluido, a la que su portadora añadió un chaleco satinado. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Años 80 streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Las hombreras son uno de los símbolos de los años 80 y en este vestido asimétrico con escote profundo y detalle drapeado en tejido brillante, son el toque perfecto para darle originalidad al traje. El minibolso y los zapatos bicolor nos encantan. 7 de 10 Ver Todo Juego de volúmenes streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images La originalidad es una de las claves para captar la atención de las cámaras en las semanas de la moda. El top de volantes de gasa combina a la perfección con el "pop" de color neón de los zapatos y el bolso y un pantalón más clásico. 8 de 10 Ver Todo It-girl streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Esta chica lleva varias de las tendencias que hemos estado viendo en las alfombras rojas: los guantes largos y el sombrero de plumas se han convertido en un must-have de cualquier fashionista. El minivestido negro, bien combinado, es una apuesta que nunca falla. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inspiración lencera streetstyle semana alta costura paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images Sobre un atuendo de aire masculino: pantalones anchos de cuero negro, gabardina de este material, un bustier blanco con bordados. Una pieza súper femenina que contrasta con el resto del look y lo hace único. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

