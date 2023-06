De Lupita Nyong'o a Ariana DeBose, los mejores looks de los premios Tony 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions (2)// Cindy Ord/Getty Images for Tony Awards Productions El teatro United Palace de Nueva York desplegó su alfombra roja para acoger la 76 edición de los Premios Tony, unos galardones que premian la excelencia en la escena teatral de Broadway. Una noche de glamour, que reunió a multitud de caras conocidas. Estas son nuestras favoritas. Empezar galería Ariana DeBose Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions La actriz lució radiante con este vestido plateado de Prada con escote en V decorado con pedrería y joyas de De Beers. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lupita Nyong'o Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions Una de las más arriesgadas de la alfombra fue la actriz nacida en México, con un corpiño breast plate realizado sobre su cuerpo por la artista y diseñadora pakistaní Misha Japanwala, quien se inspira en el rechazo y la vergüenza externa unida al cuerpo, según explicó la propia Nyong'o en su cuenta de Instagram, agradeciendo su labor a la artífice. Lo acompaño con un sencillo traje negro. 2 de 9 Ver Todo Lea Michele Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions Muy primaveral, la protagonista del musical de Broadway Funny Girl apostó por este traje de escote cuadrado y falda con volumen blanco con flores estampadas rojas de la firma Emilia Wickstead. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lin-Manuel Miranda y Vanessa Nadal Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions El actor y productor fue con un traje clásico que acompañó con un original bolso en forma de radiocasete mientras que su esposa apostó por un voluminoso conjunto de Christian Siriano, con falda con abertura y cropped top con lazada en el hombro. 4 de 9 Ver Todo Jessica Chastain Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Cindy Ord/Getty Images for Tony Awards Productions En su primera vez en lo s Tony como nominada, la actriz desafió a la suerte con este vestido palabra de honor amarillo con capa de Gucci, aunque el protagonista de su look fue un tremendo collar de brillantes y piedras amarillas. Al final, Chastain no se hizo con el galardón. 5 de 9 Ver Todo Julianne Hough Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions La actriz y bailarina posó con este elegante diseño de cuello halter y falda fluida con estampado floral de Carolina Herrera. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Williams Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions La actriz dijo presente para apoyar a su esposo nominado, el director y porductor teatral Thomas Kail, con este vestido plata y rosa palo de manga corta y falda hasta el suelo. 7 de 9 Ver Todo Jodie Comer Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions La ganadora del Tony, famosa también por la serie Killing Eve, eligió este traje palabra de honor con cuerpo estilo corsé, negro con brillos de Thom Browne y originales joyas de Ana Khouri. 8 de 9 Ver Todo Rachel Brosnahan Mejor vestidas premios Tony 2023 Credit: Cindy Ord/Getty Images for Tony Awards Productions Acaba de presentarse y ya está de moda, la actriz optó por este diseño vaporoso de Versace y Dua Lipa, de falda asimétrica y estampado con lunares y mariposas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

