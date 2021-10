Sensuales aberturas, escote de vértigo y brillos: los mejores looks de los Premios Platino 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos El domingo se celebró en Madrid la gala del cine iberoamericano: los Premios Platino 2021. Tras el descanso obligado por la pandemia en 2020, la alfombra de la premiación se volvió a llenar de estrellas del cine y la televisión que derrocharon estilo y glamour. ¿Cuál fue tu favorita? Empezar galería Ester Expósito Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos La actriz española lució muy sexy con este diseño de Versace tan rock'n'roll. Medio vestido en textura lisa con brillos y gran abertura en la pierna, y el otro medio hecho de tiras y cadenas metalizadas. Completó su look con cabello efecto mojado y joyas de Bvlgari. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Stephanie Cayo Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos Muy original, la actriz peruana nos ha conquistado con este diseño blanco de largura midi, escote tipo corsé y una abertura circular rodeada de brillo en lo alto del muslo que destacaba su esbelta silueta. Con joyas Bvulgari y zapatos de lentejuelas, le restó seriedad con el cabello suelto y maquillaje natural. 2 de 12 Ver Todo Ludwika Paleta Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos Reina de las alfombras rojas, la actriz mexicana fue una de las pocas en atreverse con los estampados y apostó por este maxivestido camisero de print geométrico en tonos verde azulados y amarillos de Gucci. Con la melena corta peinada con raya partida, el maquillaje destacaba su mirada. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Maite Perroni Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos La intérprete mexicana escogió un atuendo sobrio en la parte superior, con cuerpo ajustado, manga larga y guantes; y festivo en la inferior, con una falda de plumas con gran abertura. Stilettos de altísimo tacón y joyas brillantes fueron sus accesorios. 4 de 12 Ver Todo Renata Notni Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos Elegante y sofisticada lució la actriz mexicana con un slip dress en terciopelo azul de escote drapeado, bajo asimétrico y delicados tirantes, que combinó con unas sandalias blancas minimalistas y espectaculares joyas de Bvulgari en oro blanco y diamantes. 5 de 12 Ver Todo Macarena Gómez Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos La española se robó las miradas con este espectacular diseño de Carolina Herrera negro, de escote asimétrico y una gran lazada blanca que fungía como manga y como capa del vestido estilo columna. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juana Acosta Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos La actriz colomboespañola deslumbró con este ajustado traje de manga larga y cuelo perkins de Michael Kors que marcaba su silueta. Con el cabello recogido en un tirante moño, su look de belleza estuvo protagonizado por los labios en rojo intenso. 7 de 12 Ver Todo Marta Hazas Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos Uno de los vestidos más románticos de la noche fue el que lució la actriz española. Un diseño en plumeti rosa con varias capas y volantes, y broche brillante en el cinturón firmado por Jorge Vázquez. 8 de 12 Ver Todo Becky G Mejores looks premios platino Credit: Juan Ruiz Bezos La cantante mexicoestadounidense , quien actuó durante la premiación, posó con un sensual vestido de inspiración lencera con cuerpo estilo corsé y ajustada falda blanca, con diferentes aberturas en la espalda. Aretes negros brillantes y coleta alta pulida completaron su look. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belén Rueda Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos Con la boca abierta nos quedamos con el diseño de alta costura de Valenzuela Atelier que vistió la española. Con escote asimétrico, hombro al descubierto, abertura en la falda e impactante cola, el tejido de efecto tornasolado llamaba la atención. Con el cabello recogido, la actriz cedió el protagonismo a las elegantes y brillantes joyas que lució. 10 de 12 Ver Todo Natasha Dupeyrón Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos La joven actriz mexicana eligió este diseño en tul negro con cuerpo estilo corsé, delicadas transparencias y falda multicapa de la diseñadora Sandra Weil, que acompañó con unas sandalias de tacón y plataforma. 11 de 12 Ver Todo Ariadne Díaz Mejores looks Premios Platino Credit: Juan Ruiz Bezos La actriz mexicana apostó por el talento de su patria con este vestido de escote profundo, silueta ajustada, mangas transparentes con pedrería y detalles brillantes en puños, pecho y cuello, del dúo de diseñadores Victor & Jesse. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

