Las mejor vestidas de los premios CFDA Fashion 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Getty Images Elegantes vestidos negros, trajes dos piezas y modelos monocromáticos fueron algunas de las tendencias que vimos en los premios de la moda, otorgados ayer por el Consejo de diseñadores de moda de América. Un evento que tras un año sin celebrarse por culpa de la pandemia, regresó a la ciudad de Nueva York derrochando sofisticación. Empezar galería Zendaya Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Taylor Hill/ FilmMagic La persona más joven en recibir el premio Fashion Icon otorgado por el CFDA, deslumbró con este dramático conjunto de top bandeau y falda tipo columna con volumen en la cadera rojo de Vera Wang y joyas de Bvlgari. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Mejores looks CFDA Fashion 2021 Credit: Dimitrios Kambouris La actriz criada en Argentina también apostó por el color para recibir su premio Face of the Year con este coqueto minivestido de blazer con cinturón en color morado de Oscar de la Renta, que combinó con un sombrero con velo y guantes de leopardo de Gigi Burris Millinery y tacones de terciopelo a juego con el vestido firmados por Stuart Weitzman. 2 de 12 Ver Todo Ciara Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage Muy sensual, la cantante portó este vestido ajustado con escote drapeado, corsé de terciopelo, mangas transparentes y falda lápiz de Tom Ford. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Drew Barrymore Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Jamie McCarthy/WireImage Como una princesa, la querida actriz se hizo sitio en la alfombra negra con este llamativo y voluminoso vestido de capas de tul amarillo obra de Christian Siriano. 4 de 12 Ver Todo Cara Delevingne Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage Tom Ford fue el encargado de vestir a la modelo británica con este minimalista conjunto de falda y chaqueta de terciopelo con solapas satinadas, que lució sin nada más debajo que un original collar dorado, aretes del mismo color y botines acordonados. 5 de 12 Ver Todo Emily Ratajkwoski Mejores looks CFDA Fashion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage Presumiendo abdominales, la modelo y actriz, quien fue mamá por primera vez este año, confió en Miu Miu para su look. Un conjunto de crop top efecto camisa y chaqueta, falda midi con doble cintura y zapatos bicolor. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emily Blunt Mejores looks CFDA Fashion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage La actriz no le teme a los colores vivos, como demostró con este traje de chaqueta color mandarina de Christopher John Rogers que lució abierto y sin blusa, con zapatos de punta del mismo color, maquillaje al tono y un precioso collar de Bvulgari. 7 de 12 Ver Todo Rachel Zegler Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage La joven actriz colombiano-estadounidense, quien da vida a Maria Vasquez en la nueva adaptación de West Side Story, vistió un elegante modelo de Michael Kors con un cuerpo sencillo escotado en la espalda, y una preciosa falda transparente con motivos florales bordados con pedrería. 8 de 12 Ver Todo Dove Cameron Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Taylor Hill/ FilmMagic De ensueño es este vestido de Carolina Herrera con capas de organza blancas en cascada y una llamativa lazada negra en el frente que la joven actriz lució con un dramático delineado de ojos. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio J Balvin Mejores looks CFDA Fashion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage Otro de los invitados en apostar por el color negro fue el cantante colombiano, con un un conjunto de camisa y pantalón de cuero de la firma Amiri. 10 de 12 Ver Todo Karlie Kloss Mejores looks CFDA Fashion 2021 Credit: Jamie McCarthy/ WireImage Muy sofisticada con este vestido midi con drapeados de Khaite, la modelo completó su look con una fina gargantilla, sandalias minimalistas y el cabello suelto en suaves ondas. 11 de 12 Ver Todo Alejandra Alonso Rojas Mejores looks CFDA FAshion 2021 Credit: Taylor Hill/ FilmMagic La diseñadora española vistió uno de sus diseños en satín magenta con un solo hombro, manga capa y corte asimétrico con una pequeña cola, que destacó en la alfombra por su favorecedor e intenso tono. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

