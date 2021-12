Brillos, plumas y sexys aberturas: los mejores looks de los People's Choice Awards 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks People's Choice Awards Credit: Getty Images Anoche se celebraron los People's Choice Awards con una alfombra roja que reunió a las estrellas del entretenimientos más queridas por el público norteamericano. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Becky G Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal El increíble vestido amarillo de Roberto Cavalli que lució la cantante de raíces mexicanas parecía un traje de líneas sencillas, pero el modelo de un solo hombro tenía uno de los laterales completamente abierto, sujetado tan solo por dos tiras. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Mejores looks People's Choice Awards Credit: Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal Fiel a su estilo, y para recibir el premio Fashion Icon, optó por un conjunto Balenciaga negro con flores, de minivestido de inspiración lencera sobre un enterizo con guantes y botas todo a juego y llamativas lentes oscuras. 2 de 14 Ver Todo Cardi B Mejores looks People's Choice Awards Credit: Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal La rapera dominicana acentuó su curvilínea figura con un vestido de cristales rosados y escote profundo firmado por Sol Angelann. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Christina Aguilera Mejores looks People's Choice Awards Credit: Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal Tan explosiva como su actuación, la cantante de ascendencia ecuatoriana lució diferentes atuendos en el escenario, donde también presumió este conjunto en amarillo, negro y blanco, con corsé, pantalones acampanados y medias de rejilla. 4 de 14 Ver Todo Scarlett Johansson Mejores looks People's Choice Awards Credit: Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal Muy elegante, la actriz posó con un enterizo negro palabra de honor y franja blanca en el escote de Gabriela Hearst. 5 de 14 Ver Todo H.E.R. Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal Nos encantó el traje de pantalón acampanado y chaqueta entallada en rosa chicle de Carolina Herrera que vistió la cantante con el sostén de encaje a la vista. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Halle Berry Mejores looks People's Choice Awards Credit: Alberto Rodriguez/ E! Entertainment NBCUniversal Así de brillante vimos a la actriz, quien optó por un enterizo con cinturón y cremalleras de Rick Owens que combinó con zapatos de punta plateados. 7 de 14 Ver Todo Rocsi Díaz Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal La reportera hondureña desprendió sensualidad con un minivestido negro de cuello alto, hombreras marcadas y efecto piel de cocodrilo de Kim Kassas Couture que lució con originales medias de encaje. 8 de 14 Ver Todo Laverne Cox Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal La actriz se estrenó como reportera de la alfombra roja para E! con este diseño largo con corsé y volantes de plumas moradas a juego con su cabello de Jean-Louis Sabaji. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarah Hyland Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal Como si de un dulce caramelo se tratara, la actriz posó con este conjunto de dos piezas de top de un solo hombre y volumen exagerado en blanco perlado a juego con minifalda de Vera Wang, que combinaba a la perfección con sus sandalias Louboutin. 10 de 14 Ver Todo Garcelle Beauvais Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal Este vestido rosa metalizado de manga corta con falda voluminosa y abertura de Carolina Herrera que portó la actriz no nos dejó indiferentes. Le dio un toque muy moderno con mitones y altísimas botas con brillos plateados. 11 de 14 Ver Todo Addison Rae Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal La estrella de las redes sociales optó por un diseño vintage de Betsey Johnson con tirantes finos y capas de tul en rosa empolvado con flores estampadas y bordados en la parte frontal, que acompañó de sandalias minimalistas y una llamativa gargantilla. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sidney Sweeney Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal Muy sexy, la joven actriz derrochó glamour con su minivestido Saint Laurent negro y decorado con un gran lazo blanco satinado que hacías las veces de manga. Zapatos de punta y una gargantilla brillante completaron su look. 13 de 14 Ver Todo Paris Jackson Mejores looks People's Choice Awards Credit: Rick Polk/ E! Entertainment NBCUniversal La hija del fallecido Michael Jackson conquistó la alfombra con su look de belleza en tonos tierra, a juego con su vestido palabra de honor con escote profundo y original falda con volúmenes irregulares deAndreas Kronthaler for Vivienne Westwood que combinó con medias de rejilla y llamativos zapatos de plataforma. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Brillos, plumas y sexys aberturas: los mejores looks de los People's Choice Awards 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.