Los top 10 looks de Penélope Cruz en Chanel Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Getty Images La actriz española es embajadora de la maison francesa desde 2018 y siempre apuesta por ella para las grandes ocasiones. ¿Le veremos en un traje Chanel en la próxima edición de los Oscar en la que además está nominada? Empezar galería 2022 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage Coqueto y juvenil, la actriz madrileña apostó por este vestido con coloridos detalles para asistir a la última edición de los premios Goya. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio 2018 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Dan MacMedan/ Getty Images Para decir presente en los Emmy de 2018, la protagonista de Madres paralelas escogió un diseño palabra de honor blanco con abundantes capas de tul en la falda y detalles de plumas. 2 de 10 Ver Todo 2019 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Samir Hussein/ WireImage En la alfombra roja de Cannes deslumbró con este modelio digno de una princesa en encaje azul y blanco con lazadas en los hombros. 3 de 10 Ver Todo Anuncio 2020 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Steve Granitz/ WireImage Si en la próxima edición de los Oscar apuesta por Chanel, no será la primera vez que pise la glamorosa alfombra con un modelo de la casa francesa. Ya lo hizo en 2020 con este diseño asimétrico y escote halter decorado con una camelia blanca. 4 de 10 Ver Todo 2021 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Raymond Hall/ GC Images A finales del año pasado recibió un reconocimiento en el Moma de Nueva York, para los que eligió este vestido rojo escarlata con escote joya, efecto chal sobre los hombros, lazo en el pecho y falda voluminosa con bajo asimétrico, con el que estaba muy favorecida. 5 de 10 Ver Todo 2021 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Mondadori Portfolio En el festival de cine de Venecia, donde se alzó con la copa Volpi, no dejó indiferente a nadie con este diseño de escote barco, encaje gris brillante con detalles de flores y falda de doble tul que tomó 600 horas de trabajo. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Patricia J. Garcinuno/ Getty Images En una de las presentaciones de su última película Competencia Oficial posó con este abrigo vestido morado con el mítico logo de la casa francesa. 7 de 10 Ver Todo 2022 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Pablo Cuadra/ WireImage En esa misma gira de presentación, también presumió este diseño de inspiración años 70, largo y fluido, con dibujos de camelias y mangas acampanadas, alejado del estilo princesa al que nos tiene acostumbrados que le sentaba de maravilla. 8 de 10 Ver Todo 2022 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Momodu Mansaray/ WireImage En la comida de los nominados a los Oscar de este año apareció con este alegre minivestido de tweed en tono coral. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 penelope cruz mejores looks Chanel Credit: Rebecca Sapp/ Getty Images En el Festival de cine internacional de Santa Bárbara presumió este original vestido de aires vintage de la colección pre otoño 2022, en tweed vinotinto, con broche joya en el escote y una especie de capa. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 10 2022 2 of 10 2018 3 of 10 2019 4 of 10 2020 5 of 10 2021 6 of 10 2021 7 of 10 2022 8 of 10 2022 9 of 10 2022 10 of 10 2022

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los top 10 looks de Penélope Cruz en Chanel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.