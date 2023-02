Los mejores looks de Miss Universo, Curazao y República Dominicana en Tailandia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería RBonney Gabriel, Gabriela Dos Santos y Andreina Martinez Credit: Instagram La ganadora de Miss Universo de este año R' Bonney Gabriel junto a las representantes de la República Dominicana y Curazao, Andreína Martínez y Gabriela Dos Santos respectivamente, nos dejaron boquiabiertos con sus espectaculares y sofisticados atuendos durante su visita al país asiático. Aquí te mostramos nuestros favoritos. Empezar galería Moda sostenible R' Bonney Gabriel Credit: Instagram / R' Bonney Gabriel Fue el pasado 6 de febrero que las tres reinas de belleza llegaron a Thailandia como parte de los compromisos asumidos por la organización. La representante de Estados Unidos se destacó con esta pieza hecha a mano con materiales reciclados. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Noche perfecta Andreína Martínez Credit: Instagram / Andreína Martínez Para un viaje en barco, la modelo dominicana llevó un elegante vestido azul oscuro largo con una pronunciada abertura en la pierna que le quedó como un guante. 2 de 7 Ver Todo Honor a la tradición Gabriela Dos Santos Credit: iNSTA En su visita al icónico templo Wat Arun, Dos Santos lució increíble con este traje inspirado en la cultura del país asiático. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Belleza y porte Andreína Martínez Credit: Instagram / Andreína Martínez En el día de San Valentín, la isleña se unió a la tendencia y deslumbró con este vestido rojo que dejaba ver un poco de piel. 4 de 7 Ver Todo Estilo clásico R' Bonney Gabriel Credit: Instagram / R' Bonney Gabriel Gabriel se inspiró en el estilo de la serie Emily in Paris durante un encuentro con la prensa del país. 5 de 7 Ver Todo Look protocolar Gabriela Dos Santos La curazoleña de 20 años impactó en su visita al primer ministro de Tailandia con este espectacular vestido blanco. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dulce despedida "La gente de Tailandia me hizo sentir muy bienvenida. Todos han sido muy respetuosos, amables y felices de compartir la cultura. Estoy tan agradecida", fue parte del mensaje que usó la Miss Universo para despedirse del país en sus redes sociales. Ahora, las reinas se embarcan en una nueva aventura en Malasia. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

