Karol, Penélope, Ana, Zoë... las latinas deslumbran en la Semana de la Moda de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Latinas semana moda Paris Credit: Pierre Suu/Getty Images// Marc Piasecki/WireImage// Pascal Le Segretain/Getty Images for Loewe Cantantes, actrices, modelos, empresarias... pero también amantes de la moda. Estas famosas latinas no quisieron perderse las presentaciones para el próximo otoño-invierno de firmas como Chanel, YSL o Louis Vuitton. Mira los espectaculares looks que lucieron en la capital francesa. Empezar galería Karol G Latinas semana moda Paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Loewe La cantante dijo presente en la primera fila del desfile de Loewe, ataviada con este vestido con efecto óptico de la firma en tonos grises y azules. Como accesorios, unos lentes de sol futuristas, cartera naranja y sandalias de tiras. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Alba Latinas semana moda Paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La empresaria modeló este coqueto conjunto de cuadros de minifalda y chaqueta corta en tonos oscuros de la marca Miu Miu que completó con una gabardina de cuero sobre los hombros botines de tacón y plataforma con grandes hebillas y una cartera de mano. 2 de 11 Ver Todo Zoë Saldaña Latinas semana moda Paris Credit: Pierre Suu/Getty Images Siempre elegante, la actriz deslumbró con este conjunto de pantalón ligeramente acampanado y chaqueta negros de Chanel, con un fabuloso abrigo de tweed en tonos burdeos sobre los hombros. Con la melena suelta, portó varios collares de la marca francesa. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Penélope Cruz Latinas semana moda Paris Credit: Pierre Suu/Getty Images Guapísima estaba la española con esta chaqueta-vestido de tweed de Chanel en tonos azules y malvas, decorada con plumas multicolor que complementó con un cinturón de cuero con hebilla joya, salones negros y bolsito de mano. La actriz estrenó además un nuevo color de cabello, un castaño miel con las puntas mucho más rubias. 4 de 11 Ver Todo Ana de Armas Latinas semana moda Paris Credit: Marc Piasecki/WireImage La actriz cubana fue una de ls invitadas VIP en el desfile de Louis Vuitton con este vestido de piel bicolor en tonos camello. Chaqueta negra, botas altas y bolso de mano completaron su look. 5 de 11 Ver Todo Antonella Roccuzzo Latinas semana moda Paris Credit: Marc Piasecki/WireImage La influencer argentina, esposa de Lionel Messi, también dijo presente en el show de Louis Vuitton con este sensual minivestido negro con aberturas en el pecho, botas altas y bolsito de mano. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salma Hayek Latinas semana moda Paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La mexicana derrochó mucha elegancia en el desfile de YSL con este vestido largo verde botella combinado con una chaqueta corta negra y un llamativo colgante. 7 de 11 Ver Todo Eva Longoria Latinas semana moda Paris Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images La actriz mexicana posó así de sofisticada de camino al show de su amiga Victoria Beckham en París, con este minivestido blazer azul marino y medias de encaje de la diseñadora británica. 8 de 11 Ver Todo Camila Alves Latinas semana moda Paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La modelo brasileña apostó por un look chic y casual para asistir al desfile de Stella McCartney, con pantalón de tiro alto y chaqueta en color crudo, con un top negro, sombrero y botines de piel de serpiente. Pero lo que más destacó fueron sus acompañantes, sus hijos Levi y Vida, que comparte con su esposo, el actor Matthew McConaughey. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Coelho Latinas semana moda Paris Credit: Jacopo Raule/Getty Images La empresaria de belleza y amante de la moda lució este conjunto de culottes de piel morados, con una chaqueta lila, tacones amarillo pastel y una cálida bufanda, todo de Loewe, para asistir al desfile de la firma de origen español. 10 de 11 Ver Todo Indya Moore Latinas semana moda Paris Credit: Dave Benett/Getty Images for Alexander McQueen La actriz afro-taína presumió pierna en este conjunto de corsé y minifalda de cuero rojo con cremalleras, como si fuera una chaqueta deconstruída, de Alexander McQueen, que combinó con botines calcetín y bolso de mano en el mismo color. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol, Penélope, Ana, Zoë... las latinas deslumbran en la Semana de la Moda de París

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.