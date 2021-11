Los mejores looks de la gala LACMA Art+Film 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks lacma Credit: Getty Images Apenas días después de deslumbrar con su desfile en Hollywood Boulevard repleto de celebridades dentro y fuera de la pasarela, la firma italiana Gucci fue la anfitriona de la gala Art + Film del museo Los Angeles County Museum of Art (LACMA), llenando el evento de estrellas con fabulosos trajes de noche. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Eva Longoria mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic La actriz de raíces mexicanas eligió este favorecedor vestido negro con brillos de escote asimétrico de Vivienne Westwood. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek mejores looks lacma Credit: Steve Granitz/ FilmMagic Fanática de la firma italiana, la actriz, quien también asistió a la presentación en Hollywood Boulevard, optó por este modelo escote corazón cubierto de lentejuelas en un bonito degradado del negro al magenta firmado por Gucci y un espectacular collar. 2 de 12 Ver Todo Dakota Johnson mejores looks lacma Credit: Axelle/BAuer-Griffin/ FilmMagic La actriz posó en la alfombra verde con un enterizo de pantalón palazzo satinado en color champagne y top de pedrería con escote profundo de Gucci. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Miley Cyrus mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La cantante fue una de las más animadas con este conjunto de Gucci x Balenciaga de estampado de flores, con botas, cartera, pantalón y chaqueta todo a juego. 4 de 12 Ver Todo Elle Fanning mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Derrochando glamour, la actriz optó por este diseño Gucci formado por capas de tul plisado con falda vaporosa y una gran flor en el cuello, que completó con un maquillaje de aire gótico. 5 de 12 Ver Todo Hailey Bieber mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic La modelo optó por un traje blanco de corte columna con escote en V y mangas con volumen de Saint Lauren que combinó con grandes brazaletes dorados. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kirsten Dunst mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic Clásica y elegante, la actriz apostó por Gucci y este vestido recto estampado en blanco y negro, cubierto por un sobre vestido de tul con volantes en los hombros. 7 de 12 Ver Todo Billie Eilish mejores looks lacma Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Así de seria posó la cantante ataviada con un conjunto transparente de Gucci formado por una falda de encaje con brillos, un top con el anagrama de la firma, sujetador con detalles de encaje y originales medias, que acompañó de una estola de pelo. 8 de 12 Ver Todo Olivia Wilde mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic Como una sirena moderna, la actriz y directora lució este entallado modelo de Gucci cubierto de lentejuelas negras con una mariposa en el pecho y bordados en contraste. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jodie Turner-Smith mejores looks lacma Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic La actriz acaparó miradas con este vestido recto de brillos en dos tonos de fucsia con detalles plateados y mangas de plumas de Gucci. 10 de 12 Ver Todo Tracee Ellis Ross mejores looks lacma Credit: Taylor Hill/ WireImage Un traje de inspiración lencera y grandes solapas en color azul celeste con brillos fue la elección de la actriz que completó su atuendo con un abrigo de flecos metálicos en color tabaco, todo de Gucci. 11 de 12 Ver Todo Sienna Miller mejores looks lacma Credit: Amy Sussman/ WireImage Muy sexy vimos a la veterana actriz con este minivestido de aires futuristas de Gucci, recubierto de pedrería en color turquesa con una sola manga. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

