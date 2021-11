Estilo solidario: los mejores looks de la gala benéfica Baby2Baby en su décimo aniversario Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El domingo se celebró en West Hollywood la gala benéfica de la organización Baby2Baby. Un evento que reúne a numerosas celebridades y recauda millones de dólares para atender a niños en situación de pobreza a lo largo y ancho de Estados Unidos. Mira quiénes fueron nuestras favoritas de esta cita solidaria que cumple 10 años. Empezar galería Jessica Alba Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz y empresaria de raíces mexicanas se vio muy elegante con este vestido de escote asimétrico y corte columna que combinó con brazaletes dorados y de diamantes. Con el cabello suelto y muy natural, luce igual de bien en pijama que de gala. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Vanessa Bryant Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La viuda de Kobe Bryant recibió el galardón Giving Tree por su compromiso con la organización. La prolífica empresaria eligió este pomposo diseño de Pamella Roland de color rosado con cuerpo con brillos plateados y plumas en mangas y en la parte baja del traje. 2 de 10 Ver Todo Natalia Bryant Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La hija de la homenajeada eligió un llamativo vestido entallado con escote asimétrico, doble falda, abertura y detalles voluminosos en un color rosa pastel satinado firmado por Monsoori que presumió con cartera sobre y sandalias peep-toe a juego. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kate Hudson Mejores looks galal baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic De impacto lució la actriz con este vestido Carolina Herrera de una sola manga con volumen, y falda vaporosa con un colorido estampado de rosas y fajín rosa que combinó con llamativos aretes, el cabello recogido y labial rojo. 4 de 10 Ver Todo Ciara Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La cantante apostó por este diseño de Dundas en marrón chocolate con cuerpo transparente, falda corte sirena con cola y una dramática cascada de volantes en el lateral. 5 de 10 Ver Todo Kerry Washington Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Destilando elegancia, la actriz optó por este vestido satinado de corte recto con tirantes caídos, escote en V y bordados de pedrería y cristal en blanco y negro de Prada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hilary Duff Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Este vestido de lentejuelas en color frambuesa con escote en V, hombreras, manga larga, ceñido en la cintura y gran abertura en la falda de Osman fue la opción de la cantante, quien completó el look con sandalias y cartera negras, grandes aretes, cabello peinado hacia atrás y labial intenso. 7 de 10 Ver Todo Jennifer Garner Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Muy elegante, la actriz posó con este sencillo vestido palabra de honor negro con falda voluminosa y lazo en la cintura. Aretes largos y un collar con una piedra verde a juego con su cartera de mano completaron el look. 8 de 10 Ver Todo Miranda Kerr Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La modelo australiana sobresalió con este vestido de tirantes a la rodilla de intrincado encaje floral en rosa pálido que lució con sandalias transparentes y el cabello recogido. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Richie Mejores looks gala baby2baby Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Con unos impresionantes pendientes largos de diamantes y esmeraldas, la socialité, después de haber asistido a la boda de Paris Hilton, acudió a la gala con este vestido largo sin mangas cubierto por flores tridimensionales y pedrería. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Estilo solidario: los mejores looks de la gala benéfica Baby2Baby en su décimo aniversario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.