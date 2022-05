Alfombra roja: los mejores looks de la gala amfAR 2022 en Cannes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images (2) Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Numerosas estrellas se dieron cita en la gala que la fundación benéfica celebra en la ciudad francesa para recaudar fondos en su lucha contra el cáncer. Mira los looks que nos enamoraron. Empezar galería Eva Longoria mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images Muy sexy, la actriz y productora presumió pierna con este modelo negro de escote asimétrico con aberturas de Mônot que combinó con grandes aretes y sandalias minimalistas. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Ciara mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images La cantante arrancó suspiros con su ceñido vestido rosa de Dundas con original escote, aberturas y guantes a juego que combinó con brillantes joyas. 2 de 13 Ver Todo Christina Aguilera mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for amfAR Así de sensual posó la cantante con este dramático vestido de terciopelo negro largo hasta el suelo con cola, escote profundo, pedrería incrustada en el cuerpo y brillantes serpientes enroscadas en las mangas. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Michelle Rodríguez mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images Muy sonriente, la actriz eligió un vestido rojo con bordados, transparencias y pequeños volantes. 4 de 13 Ver Todo Naomi Campbell mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Gareth Cattermole/ AmfAR/ Getty Images for amfAR Siempre elegante, la supermodelo optó por un sofisticado vestido negro con un lazo satinado y asimétrico en el escote. 5 de 13 Ver Todo Joan Smalls mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La puertorriqueña presumió silueta con este revelador vestido transparente con pedrería brillante y aberturas laterales de Dundas. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ricky Martin mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Gareth Cattermole/ AmfAR/ Getty Images for amfAR Todo de negro, el cantante fue uno de los galanes de la noche con su clásico tuxedo con solapas satinadas y corbatín de Dior. 7 de 13 Ver Todo Vanessa Hudgens mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Samir Hussein/WireImage La popular actriz lució este diseño tipo columna de Miu Miu con escote halter transparente bordado con pedrería y cuerpo brocado en color champagne. 8 de 13 Ver Todo Nina Dobrev mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Mônot firma el vestido de la actriz, con revelador escote, cuerpo columna y una sola manga con guante incluido, que completó con una gargantilla de diamantes y otras joyas brillantes. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Coco Rocha mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La modelo sorprendió con esta original creación inspirada en la naturaleza con apliques tridimensionales y voluminosos detalles de tul de Iris Van Herpen. 10 de 13 Ver Todo Cara Delevingne mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images Otra de las invitadas que apostó por mostrar piel fue la modelo británica con su vestido de Mônot que además de un amplio escote presentaba también una generosa abertura en la falda. 11 de 13 Ver Todo Ashley Graham mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images Meses después de dar a luz a sus gemelos, la modelo reapareció en la alfombra con este vestido palabra de honor rojo con voluminosa falda de tul. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Milla Jovovich mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images La actriz presumió sus encantos con este llamativo vestido azul turquesa de hombros caídos con volumen, pedrería bordada y cola de tul, a juego con su collar. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

