Los mejores looks de las famosas presentes en la Semana de la Alta Costura de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas semana alta costura Paris Credit: Getty Images Chanel, Jean-Paul Gaultier, Balenciaga, Giambattista Valli… Muchas firmas han presentado sus increíbles propuestas de alta costura estos días en la capital francesa, pero los invitados del front-row, también han lucido diseños espectaculares. Empezar galería Georgina Rodríguez Famosas semana alta costura Paris Credit: Arnold Jerocki/ WireImage La modelo dijo presente en el desfile de Jacquemus celebrado días antes de que comenzara el calendario oficial. Para la ocasión eligió un ceñido vestido negro de hombros caídos, sandalias blancas y espectaculares joyas de diamantes y zafiros. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Famosas semana alta costura Paris Credit: Pascal Le Segretain/ Getty Images La actriz mexicana deslumbró con este conjunto de maxifalda blanca con flores bordadas y cropped top, de Giambattista Valli. 2 de 10 Ver Todo Nicole Kidman Famosas semana alta costura Paris Credit: Jacopo M. Raule/ Getty Images Después de desfilar para Balenciaga, la estrella australiana paseó por la ciudad del amor con este diseño de brillos de la firma con un solo hombro y cola. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kris Jenner, North y Kim Kardashian Famosas semana alta costura Paris Credit: Pascal Le Segretain/ Getty Images La empresaria convirtió su asistencia al desfile de Olivier Rousteing como diseñador invitado de Jean Paul Gaultier, en un asunto familiar y acudió con su madre y su hija. Kim visitó un diseño mítico de la firma francesa, ligeramente modificado, y llamativa joyería a juego con su hija, mientras que su progenitora eligió las icónicas rayas de Gaultier y un traje oversized. 4 de 10 Ver Todo Maluma Famosas semana alta costura Paris Credit: Christian Vierig/ Getty Images En el desfile de Gaultier, Kardashian se encontró con el cantante colombiano, quien apostó por este étnico diseño multicolor con camiseta, pantalón de mezclilla y kimono. No faltó su impresionante cadena de diamantes. 5 de 10 Ver Todo Anitta Famosas semana alta costura Paris Credit: Pierre Suu/ Getty Images Siempre sensual, la cantante brasileña se sentó en primer afila del desfile de Schiaparelli con un conjunto de minifalda, brasier de copas puntiagudas y boina, recubiertos de abalorios dorados. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rita Ora Famosas semana alta costura Paris Credit: Pierre Suu/ Getty Images Nos encantó este conjunto de Schiaparelli que eligió la actriz, huyendo del negro, un color muy presente en el show. La británica presumió un top estilo bandeau plateado decorado con ojos y tiras de pedrería, y un pantalón de tiro alto con bordados. 7 de 10 Ver Todo Chiara Ferragni Famosas semana alta costura Paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Presente en muchos de los desfiles, la influyente nos ha maravillado con sus elecciones de estilo. Una de las más arriesgadas fue este enterizo transparente de plumetti con cuerpo de plumas, de Alexandre Vauthier. 8 de 10 Ver Todo Marion Cotillard Famosas semana alta costura Paris Credit: Stephane Cardinale-Corbis/ Corbis Entertainment La actriz francesa no quiso perderse el desfile de Chanel y, muy moderna, optó por shorts y una blusa profusamente decorada en el pecho. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emma Watson Famosas semana alta costura Paris Credit: Edward Berthelot/ Getty Images La actriz de la saga Harry Potter acaparó miradas con su intersante chaqueta con mangas y solapas oversized de Schiaparelli, protagonista absoluta de su look, que acompañó con pantalones de mezclilla, botas de combate y una blusa blanca. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

