Los mejores looks de las famosas en la Semana de la moda de París

Eva Longoria

Christian Vierig/GC Images La actriz y embajadora de L´Orèal no se ha perdido ni un desfile en esta semana de la moda de París, pero su mejor look ha sido este que eligió para el show de Balmain, con blazer con solapas de seda y jumpsuit de satén.

Kris Jenner

Marc Piasecki/GC Images Otra fan de la marca que eligió un look similar fue la matriarca del clan Kardashian con este ajustado jumpsuit-blazer con doble botonadura.

Cardi B

Christian Vierig/GC Images Acaparando todos los flashes a su llegada al desfile de Thom Browne con este original conjunto de aspecto hinchable que ella misma ha titulado como "la profesora" en su perfil de Instagram.

Gigi Hadid

Iconic/GC Images Con el perfecto look "fall chic" a la salida de su hotel en París.

Rita Ora

Iconic/GC Images Asisitó a un evento organizado por la firma Escada, con los que acaba de lanzar una colección cápsula con piezas como estas tan sexys que lució en el evento.

Camila Cabello

Christian Vierig/GC Images La cantante desafió las temperaturas otoñales de la ciudad de la luz con este look veraniego en blanco del diseñador Izaak Azanei.

Geri Haliwell

Pierre Suu/GC Images Aunque no es habitual verla en desfiles de moda, la Spice Girl más sexy se dejó ver en la capital francesa con este look marinero de lo más chic.

Olivia Culpo

Christian Vierig/GC Images La influencer clavando el estilo parisino con un vestido verde menta de la firma Paris Georgia y zapatos de punta de Balenciaga.

Lais Ribero

Iconic/GC Images La top brasileña con un look sporty chic presumiendo de abdomen de acero y piernas kilométricas en un evento de Revolve en París.

Izabel Goulart

Iconic/GC Images ¿Necesitas inspiración para Halloween? Cópiale el look de hechicera fashion al ángel de Victoria´s Secret que sacó a relucir su lado oscuro en el desfile de Valentino.

