Los mejores looks en la ceremonia Persona del Año de los Latin Grammy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Georgina Rodríguez, Marco Antonio Solis y Clarissa Molina Credit: Mezcalent; Mindy Small/WireImage; Manny Hernandez/WireImage Un día previo a la celebración de los premios Latin Grammy de este año, Marco Antonio Solís recibió el reconocimiento de la Persona del Año en una ceremonia en la que se dieron citas grandes estrellas como Georgina Rodríguez, Clarissa Molina, Romeo Santos y muchos más. ¡Aquí te presentamos los mejores looks! Empezar galería Marco Antonio Solis y familia Marco Antonio Solis y familia Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) Para este importante evento, El Buki asistió junto a su querida esposa Cristy Salas y sus hijas Alison y Marla, quienes se robaron las miradas en su paso por la alfombra roja en la gala que tuvo lugar en el Michelob ULTRA Arena en Las Vegas un día antes de que se lleve a cabo la 65ª edición de la gran fiesta de la música hispana organizada por la Academia Latina de la Grabación. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) La pareja de Cristiano Ronaldo optó por un vestido azul semitransparente en la zona del abdomen que a su vez estaba cubierto de cristales plateados. La pieza se ajustaba perfectamente a sus curvas. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) La presentadora de televisión llevó un jumpsuit de terciopelo negro adornado con un lazo blanco en la parte de los hombros, que combinó un peinado clásico inspirado en el estilo de los años 30 y unos zapatos de tacón. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Romeo Santos Romeo Santos Credit: (Photo by David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy) El cantautor dominicano sorprendió a los presentes con una chaqueta de brillo morado y unos pantalones lila. El bachatero subió al escenario para cantar una versión bolero de la canción "Invéntame". 4 de 8 Ver Todo Christian Nodal y Cazzu Cazzu y Nodal Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) La pareja finalmente hizo oficial su relación ante las cámaras al desfilar por primera vez juntos en la alfombra roja. Para la ocasión, los dos eligieron atuendos en color rojo. Ella lució un espectacular vestido rojo de strapless con una pronunciada abertura en una de sus piernas. El cantante mexicano usó un traje negro satinado que acompañó con una camisa en color rojo con la que dejó al descubierto los tatuajes de su pecho. 5 de 8 Ver Todo Thalía Thalía Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) La cantante actriz robó suspiros con este traje de dos piezas negro con brillo semitransparente y su cabello recogido al descuido. "Que gran energía en el homenaje espectacular a mi querido amigo Marco Antonio Solís persona del año. Fui específicamente a buscarlo y a reírnos tanto de la misma frase que nos decimos cada vez que nos vemos desde hace más de 20 años, la cual es: "y pero eso no es importante… lo importante es…" y con esa frase ya tenemos para reírnos mínimo una media hora. Felicidades Marco. Te mereces esto y más por tu genio, por tu talento, por tu bondad, por tu hermandad. ¡A celebrar amigo!", fue el mensaje que le dedicó en sus redes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodrígez Jessica Rodríguez Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) Glamurosa y elegante, así lució la presentadora con este traje de dos piezas cubierto de brillo y que mostraba un poco de piel. 7 de 8 Ver Todo Los Broncos Los Broncos Credit: (Photo by Manny Hernandez/WireImage) La agrupación mexicana también dijo presente en la alfombra, todos combinados con un traje negro, chaleco gris y por supuesto, el tradicional sombrero de vaquero. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

