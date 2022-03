Los mejores looks de los Billboard Women In Music Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería billboard woman in music awards alfombra Credit: Gettty Images Este miércoles se entregaron los premios de la revista Billboard a las mujeres en la música. Muchas artistas se dieron cita en una alfombra protagonizada por el color negro y elegantes siluetas, aunque también vimos atuendos más desenfadados y toques de color. Empezar galería Karol G billboard woman in music awards alfombra Credit: Amy Sussman/ FilmMagic Inspirada por el look de Julia Roberts en Pretty Woman, la Bichota posó con este sensual vestido rojo de generoso escote, mangas caídas y gran abertura en la falda que combinó con el accesorio de la temporada: los guantes largos. Tacones con brillos y gargantilla de diamantes completaron el look de la premiada con el Rule Breaker Award. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Christina Aguilera billboard woman in music awards alfombra Credit: Robyn Beck/ AFP Con este traje de corte clásico en cuero negro brillante de Alberta Ferretti, la cantante de ascendencia ecuatoriana presumió un original brasier-joya en oro amarillo con una piedra en el centro. 2 de 10 Ver Todo Sofía Carson billboard woman in music awards alfombra Credit: Kevin Mazur/ WireImage Otra de las que apostaron por pantalón fue la actriz y cantante colombiana derrochó glamour con este enterizo con grandes volantes en las mangas y blusa romántica que combinó con zapatos con apliques y un espectacular moño. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ciara billboard woman in music awards alfombra Credit: Kevin Mazur/ WireImage Para fungir como presentadora de uno de los galardones, la artista se enfundó en este sensual Roberto Cavalli de estampado leopardo con cuello halter y reveladoras aberturas. 4 de 10 Ver Todo Heidi Klum billboard woman in music awards alfombra Credit: Grazer Harrison/ Getty Images La modelo, muy colorida, optó por este conjunto de top estilo corsé y falda lápiz con rayas de Moschino. 5 de 10 Ver Todo Olivia Rodrigo billboard woman in music awards alfombra Credit: Kevin Mazur/WireImage La intérepte fue reconocida como Woam Of The year durante la premiación a la que asistió con este maxivestido blanco de AREA decorado con cristales y correas de cuero y que acompañó de plataformas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sabrina Claudio billboard woman in music awards alfombra Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La cantante de ascendencia cubana y puertorriqueña nos transportó a la era de oro de Hollywood con su vestido ceñido decorado con una gran flor y mostrando pierna que lució con guantes largos. 7 de 10 Ver Todo H.E.R. billboard woman in music awards alfombra Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Siempre diferente, la cantante presumió un atuendo negro al que dio una nota de color con un kimono con estampado floral. 8 de 10 Ver Todo Tinashe billboard woman in music awards alfombra Credit: Kevin Mazur/WireImage Cristopher John Rogers firma este diseño estilo globo de lunares multicolor que lució la cantante. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Doja Cat billboard woman in music awards alfombra Credit: Emma McIntyre/ Getty Images La nota de glamour la puso la cantante con este vestido largo de Carolina Herrera con profundo escote y una sobre falda de capas de tul. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

