Los mejores looks de belleza en los premios Billboard 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anitta, Becky G, Doja Cat Credit: Frazer Harrison/Getty Images; Mindy Small/FilmMagic ¡El maquillaje de las estrellas en el gran evento en Las Vegas dio mucho de qué hablar! Aquí te tenemos lo mejor de la noche. Empezar galería Anitta Anitta, billboards Credit: Frazer Harrison/Getty Images Complementó su vestido en un tono rosa metálico con maquillaje de ojos rosado con cristales y su cabello lacio. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G Becky G, billboards Credit: Mindy Small/FilmMagic La cantante de raíces mexicanas nos maravilló con su look de piel radiante, labios llenos de brillo y cabello ondeado. 2 de 7 Ver Todo Megan Fox megan fox, billboards Credit: Frazer Harrison/Getty Images Siempre sensual junto a su novio, Machine Gun Kelly, la actriz optó por un smoky eye dramático que hizo resaltar sus ojos azules y un flequillo clásico. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner kylie jenner, billboards Credit: Frazer Harrison/Getty Images La mamá de dos bebés complementó su vestido atrevido con un recogido casual y maquillaje natural. 4 de 7 Ver Todo Heidi Klum heidi klum, billboards Credit: Frazer Harrison/Getty Images Regia lució la supermodelo con su estilo de cabello distintivo, pestañas dramáticas y delineador negro para un toque rock and roll. 5 de 7 Ver Todo Doja Cat doja cat, billboards Credit: Frazer Harrison/Getty Images La cantante impactó con un delineado dorado artístico a juego con sus pendientes y una cola de cabello perfecta. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dove Cameron dove cameron, billboards Credit: Mindy Small/FilmMagic Como un hada lució la joven actriz con su rubor fuerte, una tendencia popular entre las chicas Gen Z. Completó el look con piel mate y un delineado clásico. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

