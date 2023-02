Maquillajes intensos y peinados sorprendentes: los mejores looks de belleza de Premio Lo Nuestro 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images (2)/ Mezcalent Las trenza de Francisca, los labios de Astrid Rivera, las sombras de Kimberly Loaiza... Decenas de celebridades asistieron a Premio Lo Nuestro la pasada noche en Miami con las últimas tendencias en maquillaje y cabello. Estas fueron nuestras favoritas de la alfombra magenta. Empezar galería Francisca mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images La conductora apostó por un maquillaje luminoso a cargo de Vico Guadarrama, con sombras rosadas a juego con su romántico vestido y presumió su cabello recogido en intrincadas trenzas coronadas por un moño realizado por Roxy Bell Salon. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images La conductora de la gala se vio muy favorecida con el cabello azabache recogido con raya partida en el centro y unos mechones enmarcándole la cara. Nos encantó el delineado exagerado en el lagrimal y el uso del iluminador. 2 de 10 Ver Todo Migbelis Castellanos mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mezcalent El look de cabello húmedo fue uno de los favoritos de las celebridades. La presentadora lució así su melena y en cuanto al maquillaje destacó su mirada almendrada dejando el rostro con un rubor natural. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Astrid Rivera mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mezcalent Vimos a la periodista muy glamorosa con el cabello recogido, con efecto húmedo y raya partida. Un peinado de inspiración masculina que contrastó con la mirada ahumada y unos impactantes labios rojos. 4 de 10 Ver Todo Lola Índigo mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images La cantante española, con pestañas larguísimas, añadió un toque felino a su mirada, y con la melena bicolor completó su traje de estampado animal. 5 de 10 Ver Todo Tini Stoessel mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images La cantante argentina derrochó talento sobre el escenario justo a Christian Nodal y en la alfombra presumió su melena XXL lacia y con flequillo. Con su maquillaje resaltó sus labios carnosos y su mirada con sombras grises. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kimberly Loaiza mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images Premiada como Mejor Artista Revelación Femenina, la cantante usó sombras de brillos plateados a juego con su traje y abundantes pestañas. En cuanto al cabello dejó su larga melena azabache suelta con suaves ondas. 7 de 10 Ver Todo Carolina Ross mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Instagram La maquillista Zuleika Viera jugó con sombras luminosas en tonos cálidos para complementar el vestido amarillo de la cantante. Con una piel impecable, resaltó sus labios con un brillo natural. 8 de 10 Ver Todo Lucía Méndez mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Instagram El estilista Migue Fernández se encargó del look de belleza de la diva mexicana con una melena pulida y peinada a un lado y un maquillaje intenso en el que destacaron sus llamativos labios rojos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gloria Trevi mejores looks belleza Premio Lo Nuestro 2023 Credit: Instagram Además de pisar la alfombra con un espectacular enterizo, la artista mexicana realizó una asombrosa actuación durante el evento en la que lució su melena suelta, rizada y grandiosa. El estilista de TRESemmé Marco Peña usó el Pro Infusion Fluid Volumen de la marca, un agua tónica que aporta hidratación, brillo y protege el cabello del calor; un peine de dientes separados para cardar, así como extensiones, para lograr el magnífico volumen. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Maquillajes intensos y peinados sorprendentes: los mejores looks de belleza de Premio Lo Nuestro 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.