Los 5 mejores looks de belleza de los Oscars 2019, ¿qué veremos este domingo? By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La gran noche de los Oscar está a la vuelta de la esquina y no podemos negar que, para la mayoría de nosotras, más que saber quiénes se llevan los galardones más importantes de la noche, lo que más nos interesa es ver cómo llegan las famosas a la alfombra. Y no nos referimos a si llegan acompañadas o no, sino a los espectaculares trajes que normalmente escogen para esta gran noche. La verdad es que las estrellas se esmeran eligiendo su look porque además de ser una noche especial para el cine, también es muy importante para la moda. Pero no solo los vestidos son importantes, sino también los zapatos y las joyas. Pero tenemos que admitir que el maquillaje juega un rol muy importante a la hora de llegar a un evento tan importante. Las luces y los reflectores no perdonan, así es que es muy importante para las famosas tener el rostro perfecto. Como ya estamos a solo pocos días de una nueva noche de los Oscar -la premiación se llevará a cabo este domingo 9 de febrero- y por lo tanto quisimos hacer un recuento de los looks de belleza más memorables del año pasado. Pero al mismo tiempo nos preguntamos si este año llegaran mejor. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom ¿Irá Jennifer López, aunque no esté nominada? ¿Quién será la mejor vestida? ¿Cuáles serán las tendencias que veremos? Eso lo sabremos el domingo. Mientras tanto disfrutemos de estos looks tan cool y frescos que muy bien podrían volver a llevar estas famosas en cualquier alfombra. ¿Cuál es tu favorito? Advertisement

