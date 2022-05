Los mejores looks de belleza en el Met Gala 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cardi B, Kim Kardashian, Ariana DeBose, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images ¡El maquillaje de las estrellas en la Gala tan esperada dio mucho de qué hablar! Aquí te tenemos todos los detalles para recrear sus looks. Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images Aunque su vestido de Marilyn Monroe fue la estrella de su look, su maquillaje en tonos neutros creado por Mario Dedivanovic también impactó en la alfombra. También quedamos sorprendidas con su cabello, transformado de la noche a la mañana a este tono platino. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker, Met Gala Credit: Mike Coppola/Getty Images Complementó su tocado de Phillip Treacy con un recogido espectacular y un smoky eye creado con productos de Pat McGrath Labs, entre ellos el PermaGel Ultra Glide Eye Pencil en XTREME BLACK. 2 de 10 Ver Todo Cardi B Cardi B, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images Derrochó glamour con su vestido dorado y recogido clásico creado con productos de TRESemmé and Dyson. Para su maquillaje, confió en la línea de Pat McGrath, desde su delineado impactante hasta su labial hecho con el PermaGel Ultra Lip Pencil en BROWNOUVEAUX. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez, met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images Para el cabello de la actriz mexicana, el peluquero Christian Wood eligió productos de TRESemmé para crear este recogido con ondas al estilo viejo Hollywood. Completó el look con un maquillaje de ojos en un tono metálico y un brillo labial rosa, ambos de Charlotte Tilbury. 4 de 10 Ver Todo Ariana DeBose Ariana DeBose, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images La actriz de West Side Story presumió una piel radiante y luz en su mirada con productos fabulosos de Lancôme. Su melena corta fue retocada con la línea de Matrix. 5 de 10 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images Con productos de L'Oréal Paris, Patrick Ta le realizó un maquillaje ligero y femenino a la cantante de raíces cubanas. Para su cabello, optó por un recogido con flores a juego con su vestido. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kaia Gerber Kaia Gerber, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images La modelo nos maravilló con su cabello en la alfombra, optando por extensiones rizadas llenas de volumen. Para su maquillaje, optó por cejas gruesas como las de su mamá, Cindy Crawford y ojos con el clásico cat eye. 7 de 10 Ver Todo Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, Met Gala Credit: Taylor Hill/Getty Images Después de preparar su tez con Joanna Vargas, una facialista latina, la actriz completó su look con maquillaje de Pat McGrath Labs y un moño alto. 8 de 10 Ver Todo Joan Smalls Joan Smalls, Met Gala Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Su look de maquillaje fue realizado con productos de Fenty Beauty por el maquillista dominicano Hector Espinal, quien le realizo su mirada sensual. Llevó su cabello en una cola de cabello alisada muy chic. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hailey Bieber Hailey Bieber Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Su maquillaje muy natural de piel radiante fue creado con productos de Chanel Beauty, complementado perfectamente por un recogido con raya al medio que está marcando tendencia. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

