Las tendencias de belleza que triunfaron en los Golden Globes 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage (2)// Daniele Venturelli/WireImage En la primera gran alfombra roja del año las celebridades se vistieron sus mejores galas y nos deslumbraron con sus maquillajes y peinados. Estas fueron nuestras tendencias de belleza favoritas de la edición 80 de los Golden Globes. Empezar galería Inspiración romántica mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Daniele Venturelli/WireImage Salma Hayek deslumbró con su vestido color champagne, su cabello recogido con mechones sueltos y un maquillaje muy luminoso y elegante, creado por la maquillista Mary Phillips con productos de Charlotte Tilbury. "La inspiración para la noche fue la luminosidad con un toque de rosa para esta actriz tan icónica". 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Oro rosado mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Christopher Polk/NBC via Getty Images Con un original peinado, Rihanna se veía espectacular con un maquillaje protagonizado por los tonos rosados. La maquillista de Fenty, Priscilla Ono, comentó: "queríamos crear un un look limpio, fresco usando todo tonos de oro rosado, como una yuxtaposición a la dramática estructura de su vestido". 2 de 12 Ver Todo Aire grunge con años 60 mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage La actriz Jenna Ortega dejó a un lado a su personaje Wednesday Addams y apostó por un look renovado, con el cabello más corto, en tonos cobrizos y con fleco. Su maquillaje estuvo protagonizado por los ojos resaltados con delineado blanco y mucha máscara de pestañas, como una versión moderna de Twiggy. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Sombras moradas mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images Siempre espectacular, la modelo Heidi Klum acaparó los flashes con un minivestido y completó su look con el cabello suelto en ondas relajadas y un maquillaje intenso en los ojos, con sombras moradas a juego con su vestido. Un color que vamos a ver mucho en 2023. 4 de 12 Ver Todo Mirada de vampiresa mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage Selena Gómez nos hipnotizó con este look con su rostro en tonos neutros, desde el rubor al labial, y ojos maquillados con sombras oscuras que le daban un aire misterioso. Completó su atuendo con una cola de caballo muy elegante. 5 de 12 Ver Todo Cara lavada mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage La actriz Michelle Williams, quien recientemente dio a luz a su tercer bebé, apostó por un dramático vestido que contrastó con su sencillo look de belleza. Con la piel radiante, parecía que la nominada al Globo de Oro solo había usado un poco de brillo en los labios. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Volumen retro mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images La ganadora del Globo de Oro Jennifer Coolidge posó con un vestido de brillos coronado por su melena suelta con volumen en la parte superior que enmarcaba su rostro y suaves rizos. La estilista Janine Thompson fue la encargada de este look con productos de Better Not Younger inspirada por "el sex appeal, misterio y glamour de las estrellas de cine italianas de los años 50". 7 de 12 Ver Todo Melena XXL mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage Fiel a su estilo, la actriz Anya Taylor-Joy presumió su larguísima melena platinada suelta, con un mechón recogido en un lateral y un maquillaje que resaltaba sus ojos. 8 de 12 Ver Todo Moño tirante mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage Varias de las presentes optaron por el peinado elegante que nunca falla, el moño tirante. Jessica Chastain además nos dejó una estampa angelical con su vestido de cristales y un maquillaje suave realizado por Kristofer Buckle con productos Charlotte Tilbury. "Fuimos apor un look insoirado en el glmaour de Grace Kelly. Usamos sombras rojizas para resaltar sus ojos verdes y el labial a toques para un look muy natural. Acentuamos los pómulos, nari, hombros y clavícula con iluminador". 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pixie platino mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Daniele Venturelli/WireImage El estilista Bobby Eliot se inspiró en el vestido rosado de la actriz Julia Garner para peinar su cabello utilizando herramientas de ghd. "El vestido es como un soplo de aire fresco y queríamos que el peinado se viera fácil y moderno para complementarlo", dijo del arriesgado look. 10 de 12 Ver Todo Mechas money piece mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/WireImage La actriz Margot Robbie parecía una princesa de cuento con un delicado vestido rosa de Chanel bordado con pedrería y lentejuelas, y joyas de diamantes. Con un maquillaje natural que resaltaba sus labios en un tono cereza creado por Pati Dubroff con productos Chanel, la protagonista de Babylon atrajo la atención y la luz a su rostro con unas mechas más claras enmarcándole la cara y el resto de su melena, más oscura, suelta en suaves ondas. 11 de 12 Ver Todo Efecto mojado mejores looks tendencia belleza Golden Globes 2023 La celebridad de TikTok Tefi Pessoa, desfiló con un traje muy sensual con trasnparencias. Con los ojos con un delineado gráfico muy marcado, nos encantó su melena con efecto mojado, que demostró que no es solo para el verano. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

