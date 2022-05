En la alfombra: los mejores looks de los Premios Platino 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Getty Images El Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogió la IX edición de los premios del cine iberoamericano en la noche del domingo. En la alfombra los protagonistas fueron los cortes asimétricos, las aberturas, los brillos y el infalible color negro. Empezar galería Lali Espósito Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images La presentadora de la gala presumió de abdomen con este diseño negro de corte sirena con franjas de brillos plateados de David Koma. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Esmeralda Pimentel Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage La actriz mexicana posó con este vanguardista diseño asimétrico de Sportmax combinado con botas de estampado animal y guantes cortos. Con un look de maquillaje que centraba la atención en sus ojos, presumió joyas de Bvlgari. 2 de 14 Ver Todo Belinda Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage Así de sensual vimos a la intérprete mexicana con un diseño con grandes aberturas y detalles en piel de aire bondage con el que presumió pierna y que acompañó de grandes plataformas y labial intenso. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Karina Banda Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage La conductora pasó por la alfombra después de pasar unos días por España, con una voluminosa falda negra y un original top de mangas abullonadas firmado por Ndigo Studio. 4 de 14 Ver Todo Juana Acosta Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images Siempre elegante, la actriz colombiana sedujo con este ceñido vestido de un solo hombro que acompañó de sandalias y llamativos aretes. 5 de 14 Ver Todo Carolina Gaitán Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images ¿Así o más sexy? La colombiana presumió sus encantos con este revelador traje de Nicolas Jebran palabra de honor con escote asimétrico, brillos y una gran abertura en la falda, que lució con originales zapatos transparentes. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images La española fue una de las pocas que no eligió negro para vestir, con este elegante traje de Space Flamingos blanco con transparencias, brillos y mangas con volumen. 7 de 14 Ver Todo Camila Rojas Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage Impactante, la actriz colombiana llegó con este voluminoso vestido con volantes de tul en tono coral. 8 de 14 Ver Todo Eugenia Suárez Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images La argentina China Suárez también apostó por un vestido voluminoso portando este modelo negro con detalles de tul y volantes de distintos tejidos. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Najwa Nimri Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images Con guantes y gafas de sol, la actriz española eligió este vestido blanco y negro de Stephane Rolland. 10 de 14 Ver Todo Carolina Ramírez Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images Muy favorecida, la actriz colombiana brilló en este traje de escote en V y transparencias en color lila firmado por Elisabetta Franchi. 11 de 14 Ver Todo Aitana Sánchez-Gijón Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images La veterana actriz española dejó el listón de la elegancia muy alto con este modelo blanco de Redondo Brand que conjuntó con zapatos de punta plateados. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Souza Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Carlos R. Alvarez/ Getty Images La actriz mexicana apostó por un elegante traje pantalón de dos piezas con un llamativo estampado de color dorado. 13 de 14 Ver Todo Kany García Mejores looks premios Platino 2022 Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage Antes de cambiarse para su actuación en la gala, la cantante puertorriqueña posó en la alfombra con un vestido satinado de hombros caídos y sandalias con redecilla. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

