Los mejores looks de los premios Billboard 2021 Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Las alfombras rojas van recuperando su fuerza y la de los Billboard Music Awards la pasada noche en Los Ángeles no fue una excepción. Las estrellas del momento posaron con diferentes y muy variadas tendencias, desde dramáticos vestidos en colores pastel con volúmenes, colas y volantes, hasta los diseños más minimalistas y seductores, pasando por los trajes pantalón, los escotes profundos, las lentejuelas y la siempre segura apuesta al negro. Empezar galería Alicia Keys Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante acaparó todas las miradas con este diseño a la medida de Valentino alta costura, compuesto por un top corto, pantalón de cintura alta y una voluminosa capa con mangas abullonadas, en un favorecedor tono coral. Con el cabello peinado en trenzas, la intérprete, como es habitual, lució su rostro al natural. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Priyanka Chopra Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Como una diosa india, la actriz nos sedujo con este vestido transparente de malla dorada con pedrería en el mismo color, profundo escote, gran abertura en la falda y fajín rígido de Dolce & Gabbana. 2 de 12 Ver Todo Karol G Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Presumiendo su trabajada silueta, la cantante, quien obtuvo el galardón a la Artista Latina del Año, dejó poco a la imaginación con este vestido de cuello halter y corte sirena, totalmente transparente bordado con cristales Swarovski color turquesa, de la diseñadora Celia Kritharioti. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Cynthia Erivo Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Wes Gordon para Carolina Herrera firma este increíble vestido palabra de honor con voluminosos volantes en distintos estampados de lunares, hecho a la medida para la artista, quien fungió como conductora del show. 4 de 12 Ver Todo Pink Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La veterana cantante, quien actúo en la gala con su hijita Willow sobre el trapecio, apostó por este vestido de corte imperio en color fucsia, con mangas y falda de vaporosa caída. 5 de 12 Ver Todo Rocsi Díaz Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La presentadora hondureña vistió un ceñido diseño de Maria Lucia Hohan que jugaba con el efecto visual del tirante a un solo hombro y la sobrefalda lateral, a juego con dos manguitos del mismo tejido. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio H.E.R. Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Con sus inseparables lentes de sol, la cantante deslumbró con este enterizo de grandes lentejuelas rojas y cremallera frontal de Dior. 7 de 12 Ver Todo Doja Cat Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante apostó por un estilo ecléctico muy personal con un conjunto de top con voluminosas mangas y pantalón acampanado a rayas blancas y negras, de Olivier Rousteing para Balmain, que combinó con un llamativo collar rígido con una enorme piedra turquesa, de Jacob & Co. y grandes aretes con colgantes y plantas carnívoras de D'heygere + Flwrpstl. El original delineado gráfico del ojo y las trenzas ponían el toque final a su look. 8 de 12 Ver Todo Saweetie Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Otra de las presentes en optar por volumen y color, fue la rapera estadounidense, quien lució un vestido palabra de honor y falda asimétrica con capas de tul y volantes en color durazno de Giambattista Valli con flores en el cuerpo drapeado. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Megan Fox Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La actriz posó con su pareja, el premiado Machine Gun Kelly, con un sexy vestido con aberturas en el escote y el abdomen, y falda transparente de Mugler. 10 de 12 Ver Todo Gabrielle Union Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La actriz y cantante lució un primaveral y favorecedor vestido blanco de corte columna con escote profundo y cientos de aplicaciones florales de Prada. 11 de 12 Ver Todo Kehlani Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante optó por este traje rojo pasión con falda corte sirena, bolero de mangas voluminosas y bustier de pedrería de Tony Ward Couture. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share options Mail Email iphone Send Text Message

Close Login

Close this dialog window View image Los mejores looks de los premios Billboard 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.