Nuestras favoritas en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia

Ha comenzado el Festival Internacional de Cine de Venecia con una alfombra llena de glamour, elegancia ¡y muchas transparencias! Estos son los mejores looks de la primera noche de la Mostra.

Alessandra Ambrosio

La brasileña desplegó su encanto de supermodelo en este femenino vestido fucsia palabra de honor de crepé de seda, con detalles fruncidos en el cuerpo, falda vaporosa, capa de gasa y rosas de la firma italiana Ermanno Scervino.

Zión Moreno

La actriz tejana, hija de padres mexicanos, maravilló con su minivestido plisado de corte imperio con cola, confeccionado en brillante tejido verde agua tornasolado, de Philosophy di Lorenzo Serafini. Para completar su look, eligió sandalias de tiras de Aquazzura y joyería de diamantes y esmeraldas.

Rocío Muñoz

La actriz española fungió como madrina y presentadora de la gala de inauguración, para lo que eligió este elegantísimo traje bicolor de corte columna con cinturón en forma de lazo, que pertenece a los archivos de Armani Privé.

Tessa Thompson

Con este look futurista, la actriz afrolatina también recurrió a los archivos de Armani Privé. El vestido estilo corsé con capas de volantes rígidos con bordados metalizados de flores se completaba con otra falda tubo en vinilo negro y zapatos de punta a juego.

Julianne Moore

Siempre en la lista de mejor vestidas, la veterana actriz deslumbró con este fabuloso traje de Valentino, confeccionado en tul de seda bordado con lentejuelas multicolor. Demostrando que las tendencias no tienen edad, se atrevió con las transparencias dejando ver el body negro que llevaba debajo. Remataba su look una espectacular capa a juego atada con un sencillo lazo.

Hillary Clinton

La exsecretaria de estado se mostró muy sonriente con este caftán azul cielo de lunares con detalles de pedrería bordada en el escote que acompañó de originales zapatos planos en color blanco.

Jodie Turner-Smith

La actriz y esposa de Joshua Jackson acaparó los flasehs con este original conjunto de Gucci formado por una falda larga transparente con bordados brillantes y festoneada en naranja, un blusón de escote profundo a juego y unos guantes largos verdes. Acompañó su atuendo con llamativas gargantillas.

Isabeli Fontana

Otra en sumarse a la tendencia de las capas fue la icónica modelo italiana, quien presumió su esbelta silueta en este ceñido minivestido blanco de Layla Atelier. La original capa, caía a los lados como largas mangas y en el escote contaba con un tremendo broche de diamantes.

Barbara Palvin

La modelo es imagen de Armani Beauty, y lució este ajustado vestido largo de lentejuelas de Armani Privé. De inspiración oriental, el traje cuenta con cuello redondo, manga corta y un motivo de cuentas bordadas en el pecho. La húngara se veía super elegante con su peinado y maquillaje de estética asiática.

Mariacarla Boscono

Esta supermodelo italiana dejó a todos con la boca abierta al aparecer con este diseño de Jean Paul Gaultier Alta Costura confeccionado en tul, que dejaba muy poco a la imaginación.

