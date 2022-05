Fabulista: labiales rellenables que podrás usar para siempre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Labiales, mujeres aplicando maquillaje Credit: Getty Images Conoce lo mejor del mundo de los labiales eco-friendly con estos productos en envases reusables. Empezar galería Rojo clásico Lipsticks, refillable, fabulista Credit: Cortesía Como una de las primeras marcas en lanzar productos con envases reusables, te encantarán los labiales clean y lujosos de Kjaer Weis. Red Edit Lipstick en Confidence, de Kjaer Weis. $48. Refill $30. Kjaerweis.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Top pick Labiales, eco, clean beauty Credit: Cortesía A $20 por refill, encontramos que los labiales rellenables de Fenty Beauty son de los más asequibles sin sacrificar su calidad, así que por eso reciben nuestro sello como Top Pick. Fenty Icon The Fill Semi-Matte Refillable Lipstick, de Fenty Beauty. Case $12. Refill $20. Sephora.com 2 de 7 Ver Todo Nude esencial Lipsticks, refillable, fabulista Credit: Cortesía ¡Nunca te puede faltar un labial en un color neutro! Nos fascinan las opciones veganas de Charlotte Tilbury. K.I.S.S.I.N.G Lipstick - Look of Love Collection, de Charlotte Tilbury. $37. Refill $25. Sephora.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Opción de lujo Lipsticks, refillable, fabulista Credit: Cortesía ¡Los productos chic como este labial de Chanel también pueden ser Eco! Rouge Allure L'extrait, de Chanel. $55. Refill $40. Chanel.com 4 de 7 Ver Todo Fórmula cremosa Lipsticks, refillable, fabulista Credit: Cortesía Mímate con estos labiales sedosos en tonos ideales para todo tipo de piel. Satin Lip Color Refillable Hydrating Lipstick, de Rose Inc. $28.00. Refill $18. Sephora.com 5 de 7 Ver Todo El regalo perfecto Lipsticks, refillable, fabulista Credit: Cortesía Inspirado en las mujeres poderosas, este set sería el regalo perfecto para mamá o una gran amiga. REFILLABLE LIP SET, de Valdé. $199. Refill $40. Valdebeauty.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hidratación total Lipsticks, refillable, fabulista Credit: Cortesía ¿Buscas un brillo en vez de un labial? Prueba esta opción creada por Izzy, una compañía dedicada a crear productos sin crear desperdicio. Zero Waste Glossy Lip Butter, de Izzy. $36. Yourizzy.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

