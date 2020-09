Estas herramientas para el cabello son tan cool y efectivas que las vas a querer todas Entre tenazas que no se calientan y cepillos que también secan el pelo, aquí tenemos las mejores herramientas del momento. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda alguna, cuando a belleza se refiere, una de las cosas más importantes para las mujeres es su cabello y no es para menos. Un pelo arreglado, brilloso y saludable, hace que cualquiera luzca radiante. Sabemos que para tener una melena de increíble debemos tener los productos indicados. Ahora bien, después de que tenemos esa parte bajo control, necesitamos las herramientas adecuadas para hacerlos los fabulosos peinados que están de moda. Por suerte, para lograr esas ondas playeras que tanto nos gustan, el mega volumen y los tantos otros estilos que le vemos a las famosas, existen muchas herramientas que nos hace el trabajo mucho más fácil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira a continuación algunas de las herramientas que necesitas tener a la mano, ya sea para dejarte el pelo superlacio, hacerte ondas sueltas o con simplemente hacerte un secado fabuloso durante tus vacaciones. Image zoom Cortesía Original 1” Ceramic Hairstyling Iron, de CHI Esta plancha para el cabello además de dejarle el pelo superlacio y brilloso desde la primera pasada, ayuda a reducir el frizz y la estática, y con ella también te puedes hacer rizos o simplemente hacerte unas ondas naturales en tu melena. Lo mejor de todo es que solo se toma unos segundos para que se caliente. Cuenta $55.99 y la puedes encontrar en Ulta.com. Image zoom Cortesúa Classic Curling Wand, de NuMe Esta increíble tenaza está hecha de cerámica de turmalina, que ayuda a dejar el pelo suave y con brillo. Con esta herramienta puedes hacerte desde rizos muy elaborados, sueltos o las famosas ondas playeras. Lo que nos encanta es que viene en tres diferentes tamaños para que puedas escoger la que vaya con tus necesidades. Cuesta $89 y la compras en Numehair.com. Image zoom Cortesía Rise Hot Round Brush, de GHD Lo cool de esta herramienta es que no solo le da volumen en la punta, sino en todo el cabello. Así es que es ideal para las chicas que necesitan darle más vida sus raíces. Además, te puedes hacer increíbles ondas y darle un movimiento incomparable a tu melena. Pero lo que más nos llama la atención es que las cerdas no se calientan, así es que la puedes tocar mientras la usas. Cuesta $189 y la encuentras en Sephora.com. Image zoom Cortesía The Double Shot Blow-Dryer Brush, de Drybar Este cepillo tan cool tiene doble función. Y es que mientras te ayuda a darle forma al cabello, también lo seca a la perfección. Lo bueno es que se puede usar en todo tipo de cabello y además de ayudar a combatir el frizz, también agrega volumen y suavidad. La manera más rápida y práctica de hacerse el cabello en casa. Cuesta $150 y está disponible en Sephora.com Image zoom Cortesía Iconic Travel Hair Dryer, de Flower Hair Tools Este coqueto secador no solo luce super cute, sino que también si eres viajera, se convertirá en tu mejor amigo. Tiene el tamaño perfecto para llevar la maleta y es superligero. Pero lo mejor es que tiene voltaje dual, así es que también lo puedes usar en tus viajes por Europa. Cuesta $29.88 y lo obtienes en Walmart.com.

